Come riparare orologi: strumenti per aprire casse, smontare bracciali e cambiare le pile

Volete iniziare a riparare orologi in totale autonomia? Anche solo piccoli lavoretti come aprire la cassa per vedere il calibro o smontare un bracciale in acciaio richiedono gli strumenti giusti. Per fortuna oggi sono disponibili tanti kit per le riparazioni fai da te a prezzi contenuti, spesso abbondantemente sotto i 20 euro.

Kit per rimuovere le maglie del bracciale

Set di attrezzi per riparare gli orologi

Kit orologiaio fai da te

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Un(costa 6.99 euro) pensato per rimuovere le maglie dai bracciali in metallo. Include un punzone, strumento per la rimozione del bracciale, martelletto a doppia testa, supporto in plastica per il bracciale, 13 aghi e 20 barre a molla 1,5 Φ(4* 16/18/20/22/24 mm). VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Un set completissimo checome l'apertura del fondello, la regolazione delle maglie del bracciale, la sostituzione della batteria e cambiare le guarnizioni in gomma. Il kit viene venduto in una custodia nera in nylon imbottita, ideale per il trasporto. Costa meno di 18 euro. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Altro kit ricchissimo che per meno di 12 euro presenta una confezione di cartone con tutto il necessario per le piccole riparazioni: punzoni, martello a doppia testa, strumento per rimuovere le barre dalle anse, ago per togliere le maglie,, pinzetta per rimuovere le batterie e comodi supporti in plastica per casse e bracciali.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!