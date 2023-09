La rinascita della cucina ebraica parte da New York: dal pastrami al... ramen!

Archiviata la prima New York Fashion Week con abiti realizzati dall'IA, la Grande Mela torna alla "normalità". E che normalità: capitale mondiale della moda, della cultura e dell'intrattenimento, New York è diventata di recente la culla di un nuovissimo trend culinario: la riscoperta della cucina ebraica.

Mettiamo i puntini sulle i: la cucina ebraica e Kosher è sempre stata popolare a New York, dove risiede una comunità di ebrei davvero enorme. In particolare, è il Lower East Side di Manhattan il centro nevralgico della comunità ebraica della città, nonché l'area dove attualmente i Deli e i ristoranti ebrei stanno godendo di maggior successo. E non, non parliamo solo del famosissimo Katz's Delicatessen, salito alla ribalta su scala mondiale per essere stato la location di una scena del cult Harry ti Presento Sally.



Accanto allo "storico" Katz's, che ha iniziato a servire i suoi sandwich al pastrami con cetrioli sottaceto a fine XIX secolo, di recente sono fioriti tantissimi ristoranti che fanno della cucina ebraica il loro vanto, e che talvolta la uniscono con suggestioni provenienti da tutto il mondo, nella tradizione del melting pot newyorkese. Nulla di troppo strano, se consideriamo che anche la cucina ebraico-americana stessa è solo una derivazione di quella originale, proveniente dalla Polonia e dall'Ucraina, che ormai da decenni si è ibridata con le tradizioni anglosassoni e americane di New York.



E chi l'avrebbe mai detto che uno dei ristoranti più in voga a New York è il fusion ebraico-giapponese Shalom Japan? Il ristorante, che non rappresenta altro che la continuazione in epoca moderna di un deli del 1910, è diventato famoso per il suo Matzo Ball Ramen, un ramen con un brodo di pollo e delle polpette della tradizione ebraica, uniti ad alga nori e olio piccante all'aglio e al cipollotto. Una fusione perfetta, come quella tra Aaron Israel e Sawako Okochi, co-proprietari del ristorante e coppia anche nella vita privata.



Enorme notorietà hanno guadagnato negli ultimi vendita anche i punti vendita di The Pickle Guys, che come spiega il nome si sono specializzati nei sottaceti. I due negozi della catena non hanno bisogno di presentazioni: colmi di barili di sottaceti fin dall'ingresso, essi offrono praticamente ogni verdura sott'olio al mondo. Cetriolini, olive, peperoni e pomodori sono solo alcune delle pietanze offerte dai locali di The Pickle Guys, che operano sulla famosa Essex Street da ormai 100 anni.