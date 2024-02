Rinasce il Casiotron del '74: ufficiale il modello per il 50mo anniversario

Oltre ai modelli celebrativi per i 40 anni del brand G-Shock, quest'anno per Casio si celebra anche il 50esimo anniversario del suo ingresso nel mercato degli orologi digitali: era il 1974 quando l'azienda giapponese presentò al mondo il suo primo Casiotron.

A distanza di 50 anni da quel momento, oggi Casio è una delle principali aziende produttrici di orologi da polso, leader nel settore degli orologi al quarzo con e senza display a cristalli liquidi. Per festeggiare questo enorme traguardo, l'azienda ha presentato il nuovo Casiotron TRN-50, ispirato direttamente a quel primo Casiotron QW02, disponibile in edizione limitata con tiratura di soli 4.000 pezzi.Con un design che riprende le linee del modello originale, il nuovo TRN-50 rappresenta un'edizione aggiornata dell'originale, dotato di ricarica solare, della regolazione radiocontrollata dell'ora e di un display ad alta leggibilità con tecnologia STN (Super-Twisted Nematic). Come se non bastasse, il nuovo modello in edizione limitata offrirà anche le potenzialità della tecnologia Mobile Link, che consente di connettere l'orologio allo smartphone per una regolazione ancora più fine dell'ora.

Trattandosi di un modello celebrativo, il numero di serie sarà inciso sulla cassa. Le vendite partiranno il 29 febbraio 2024 anche in Italia, dove sarà possibile acquistarlo nello store G-Shock di Milano, presso rivenditori selezionati e sul portale ufficiale del brand. Il prezzo al pubblico è di 499 euro.