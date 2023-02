Rihanna show al Super Bowl: la popstar è incinta del secondo figlio, niente nuovo album

Era attesissimo l’Half Time Show di Rihanna al Super Bowl, e la popstar non ha deluso i presenti allo State Farm Stadium dell’Arizona e gli spettatori da casa. La cantante si è esibita per circa 15 minuti nel primo live da cinque anni a questa parte.

Tuttavia, non è arrivato l’annuncio di un nuovo (attesissimo) album. Rihanna ha aperto lo spettacolo con “Bitch Better Have My Money” mentre galleggiava su una piattaforma che ha sorvolato il campo da gioco, dopo di che ha intonato un medley che ha ripercorso i suoi successi più famosi, tra cui “Where Have You Been,” “Only Girl (In the World),” “We Found Love,” “Rude Boy,” “Work,” “Wild Thoughts,” “Pour It Up,” “Umbrella,” “Diamonds”.

La 34enne barbadiana si è mostrata con una tuta rossa e bluster lucido, che ha utilizzato per tutto lo spettacolo senza cambi di abiti o di look. La silohuette ha subito scatenato i rumor e speculazioni sul web poi confermati da alcuni suoi rappresentanti: Rihanna è incinta del secondo figlio. Non è arrivato invece l’atteso annuncio di un nuovo album: la discografia di Rihanna è ferma al 2016, quando ha lanciato “Anti”. In molti attendevano anche un nuovo tour, che evidentemente slitterà ancora di qualche mese a causa della gravidanza.

Nel corso dell’half time show, è stato anche mostrato il nuovo trailer di Guardiani della Galassia 3.