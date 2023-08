Rihanna ed ASAP Rocky genitori per la seconda volta: è un maschietto!

Durante l’esibizione di Rihanna al Super Bowl, la popstar si era mostrata - per la prima volta in pubblico dal 2018 - col pancione mentre era in attesa del secondogenito. Il tabloid americano TMZ ha confermato che il bebè sarebbe nato ad inizio mese, ma non ha svelato il nome.

La cantante avrebbe dato alla luce un maschietto lo scorso 3 Agosto 2023 a Los Angeles, il cui nome inizierebbe con la “R” proprio come il primogenito “RZA Athelson Mayers” nato nel maggio 2022 ed il cui nome è un omaggio al produttore RZA leader del collettivo hip hop americano Wu-Tang Clan.

A questo punto gli occhi dei fan sono tutti puntati verso il nuovo, attesissimo, lavoro di Rihanna su cui sta lavorando da tempo. L’ultimo disco della cantante, Anti, risale al 2016 ed è probabile che possa vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Lo scorso febbraio, parlando con British Vogue, Rihanna aveva affermato che “onestamente, sarebbe ridicolo se non dovesse vedere la luce quest'anno. Ma voglio solo divertirmi. Voglio solo fare musica e realizzare video”. Nonostante l’assenza dai negozi di dischi, però, il successo di Rihanna continua ad essere inarrestabile e proprio qualche mese fa la cantante è diventata la prima artista donna ad avere 10 canzoni con oltre 1 miliardo di stream su Spotify.