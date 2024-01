Richie di The Bear ha ringraziato anche Taylor Swift per il Critics Choice Award

Ebon Moss-Bachrach, con The Bear, ha fatto incetta di premi non solo agli Emmy dove la serie tv in onda in Italia su Disney+ ha trionfato in varie categorie, ma ha attirato anche l’attenzione dei fan di Taylor Swift.

L’attore, che nella bellissima serie tv interpreta il “Cugino Richie”, durante la cerimonia di premiazione dei Critics Choice Awards ha ringraziato anche la popstar dei record che insieme ad Olivia Colman ha descritto come “le mie partner di scena speciali”.

Il riferimento, per coloro che hanno visto la serie tv, è alla scena della seconda stagione di The Bear dove si vede Richie sfrecciare in macchina mentre canta “Love Story”, uno dei più grandi successi di Taylor Swift tratti dall’album Fearless.

La scena aveva attirato immediatamente l’attenzione degli Swiftie, ma anche dei fan della serie tv che sui social e su YouTube l’hanno descritta come una delle migliori della seconda stagione, in quanto utilizzata per sottolineare l’evoluzione del personaggio che durante la serie anche in altre puntate aveva fatto riferimento a Taylor Swift, manifestando il proprio apprezzamento per la popstar ed i suoi concerti.

Evidentemente anche Taylor Swift ha apprezzato il ringraziamento e la scena, ed infatti in risposta ad un articolo pubblicato da Rolling Stone su Twitter, ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni a Ebon Moss-Bachrach, accompagnato da tre emoticon divertite e soddisfatte.

