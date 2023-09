Richard Branson, dallo spazio a... Maiorca: ecco il suo nuovo hotel extra-lusso

Pur senza godere della fama di Elon Musk e Jeff Bezos, Richard Branson è uno dei miliardari più noti al mondo. Dopo aver messo da parte (forse) le sue ambizioni spaziali, pare che Branson si sia dato agli hotel di lusso: il suo ultimo albergo è infatti nato nella Serra de Tramuntana, a Maiorca, dopo trent'anni di progettazione.

L'hotel si chiama Son Bunyola e si trova sull'isola di Maiorca, nelle Baleari. Parte della Virgin Limited Edition, il Son Bunyola è un edificio dalla storia lunghissima: l'idea dell'hotel, infatti, nasce nel lontano 1990, quando Richard Branson ha comprato il terreno su cui oggi sorge la struttura. Gli ultimi trent'anni sono stati funestati da problemi con i permessi per la costruzione e da ritardi, ma ora finalmente ci siamo.



Il Sony Bunyola ha aperto a fine agosto. L'hotel si trova nell'entroterra di Maiorca, ai piedi della piccola catena montuosa della Serra de Tramuntana. Non si tratta dunque di una struttura di mare - o almeno non solo: tra le esperienze proposte da Branson per i suoi ospiti abbiamo cucina da gourmet, delle stanze extra-lusso e una lunga serie di escursioni di pregio nell'entroterra dell'isola.

Tutte le 26 stanze dell'hotel, di cui sei sono suite, offrono un'incredibile vista sulla montagna e sul mare: le due stanze più iconiche, le due Tower Suites, sono state costruite all'interno di due torri risalenti rispettivamente al XIII e al XIX secolo. A queste si aggiungono altre tre ville sparse per la proprietà, che potranno diventare una vera e propria casa-vacanze per tutti gli ospiti che amano la tranquillità e la solitudine.



Lontano dal mare, il Son Bunyola si concentra sul wellness, con una serie di attività come spa, piscine e massaggi inclusi nel costo delle camere. Su richiesta dello stesso Branson, inoltre, sono stati predisposti dei percorsi di fitness che uniscono le lezioni di yoga e di pilates alle escursioni nella Serra Tramuntana, talvolta in mountain bike e talvolta in cordata con altri ospiti.

La proprietà, inoltre, comprende un campo da tennis e un campo da golf, mentre alla reception è possibile prenotare con una chiamata uno qualsiasi dei 20 campi da golf di Maiorca. Se però preferite il mare, il Son Bunyola pensa anche a voi, con uno shuttle (non spaziale!) che in 20 minuti vi porta in spiaggia. L'unico problema? Il prezzo: una camera parte da 600 Euro per notte.