La ricetta super veloce per un goloso mochi con fragole e cocco

Sono soffici e gommosi e assomigliano a delle caramelle spugnose: stiamo parlando dei mochi, un preparato tradizionale giapponese che vi conquisterà per la semplicità di preparazione e il gusto delicato.

I mochi sono piccole palline di riso glutinoso solitamente preparate in occasione del capodanno giapponese, lo shōgatsu che coincide col calendario gregoriano. Ricavati dal martellamento del riso glutinoso o “mochigome”, una varietà di riso asiatico ricca di amido che da cotto diviene molto appiccicoso; vengono solitamente preparati durante la cerimonia del mochitsuki.

Nella procedura tradizionale il riso viene cotto al vapore da una prima persona che provvede a pestarlo all'interno di un mortaio chiamato “usu” con una mazza di legno o “kine”, mentre una seconda persona inumidisce il composto con acqua, fino a farlo divenire compatto e colloso.

Il prodotto così ottenuto viene modellato in forma tonda o quadrata e può essere servito in due maniere: abbrustolito e avvolto in un foglio di alga nori, accompagnato dalla salsa di soia per la variante salata, oppure come dolce, magari insaporito da foglie di artemisia “yomogi”, di ciliegio “sakura” o ancora con ripieno di frutta, panna o marmellata di fagioli atsuki anche detta “anko”, assumendo il nome di “daifukumochi”.

Per il capodanno due palline di mochi dalle misure differenti dette “kagami mochi” vengono impilate una sopra all'altra assieme a un'arancia amara con foglia detta “daidai” e poste sopra un supporto in legno rialzato o “sampo” con un foglio detto “shihobeni” a separarle. Quest'ultimo avrebbe una funzione importante e scongiurerebbe gli incendi in casa negli anni a venire.

La decorazione abbellita dai “gohei”, fogli piegati in forme fulminee, viene poi donata come offerta al toshigami, la divinità o “kami” del nuovo anno e posta all'interno dell'altare shintoista “kamidana” o in un altro luogo importante della dimora (solitamente all'ingresso), ma anche nei templi.

La motivazione è che i due mochi rappresenterebbero gli anni in corso e quelli a venire, il cuore e le dualità: lo yin e lo yang, mentre l'arancia il cui nome “daidai” significherebbe “generazioni” simboleggerebbe la naturale continuazione della famiglia.

Incuriositi dai mochi? Vediamo insieme come prepararne una golosa versione con fragole e cocco direttamente a casa!

Ingredienti:

Farina di riso glutinoso (reperibile nei negozi alimentari asiatici) 290 g

Zucchero 50 g

Acqua 180 ml

Fragole q.b.

Cocco rapè q.b.

Procedimento: Versate i 50 g di zucchero in una ciotola, scaldate quindi l'acqua in un pentolino e versatela bollente sopra allo zucchero. Unite la farina di riso e mescolate con la frusta.

Una volta incorporati gli ingredienti trasferite l'impasto su un piano e lavoratelo formando un panetto omogeneo, quindi suddividetelo in palline di eguale grandezza e stendete l'impasto con un mattarello, formando dei piccoli dischi.

A questo punto prendete le fragole intere, precedentemente lavate e private del picciolo e avvolgete l'impasto attorno ad esse, richiudendo le estremità.

Bollite quindi il mochi per qualche minuto, finché non viene a galla. Passateli nel cocco rapé e itadakimasu (buon appetito)!

