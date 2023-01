La ricetta di Samsung per il mondo del futuro è la calma: ecco la sua visione dal CES 2023

Tra i grandi protagonisti del CES 2023 di Las Vegas, c’è stata Samsung che ha annunciato i nuovi monitor tra cui figura il maestoso Neo Odyssey G9 da 57 pollici in 8K. Il colosso coreano però ha però anche voluto mostrare quella che è la sua visione del mondo del futuro.

Un mondo che deve essere connesso ma allo stesso tempo più calmo, grazie a tecnologie all’avanguardia che ovviamente devono migliorare la quotidianità degli utenti rendendo le esperienze più smart ed intuitive.

Nel corso della conferenza tenuta al CES, Samsung ha voluto porre nuovamente l’attenzione sulle questioni ambientali, rimarcando gli obiettivi che si è posta nel campo della sostenibilità. Entro il 2050 tutti gli impianti Samsung saranno basati su energie rinnovabili e saranno a zero emissioni nette. Entro il 2027 invece la Divisione DX effettuerà la transizione completa alle fonti energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030.

Molti dei propri TV e smartphone sono già prodotti con materiali riciclati, mentre gli elettrodomestici, i chipset di memoria e 5G garantiscono un risparmio energetico importante agli utenti.

Per quanto concerne il miglioramento delle esperienze di vita connessa, il vice presidente esecutivo e responsabile di SmartThings Jaeyon Jung ha posto l’accento su feature come SmartThings Home Monitor e SmartThings Pet Care che renderanno più accessibile l’esperienza connessa e monitoreranno tutto inviando delle notifiche se si verifica qualcosa d’insolito nell’abitazione.

Per il futuro invece Samsung guarda all’IA: emblematico è JetBot Ai+, che come altri device simili pone le basi per esperienze connesse tra le mura domestiche che si adattano alle dimensioni ed alla conformazione dell’ambiente di ciascun utente.