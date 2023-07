Una ricerca svela le migliori birre in bottiglia d'Italia: il vincitore è inaspettato!

Lo sapevate che la birra potrebbe avere importanti benefici per la salute? Un'ottima notizia per gli amanti dell'alcolico tedesco, che ormai è consumato in enormi quantità anche in Italia. Tuttavia, quando si va al supermercato è difficile distinguere una buona birra da una mediocre. Fortunatamente, degli esperti ci hanno pensato per voi!

L'ultima classifica di Altroconsumo, infatti riguarda le Birre Lager, ovvero le birre chiare, che sono anche quelle più acquistate dai consumatori italiani. L'unico dato negativo dell'analisi effettuata da Altroconsumo è quello relativo al prezzo delle birre, aumentato del 14%, quasi il doppio dell'aumento di prezzo delle altre bevande alcoliche in commercio (+7,4% rispetto al 2022, in linea con l'aumento dell'inflazione del 7,6%).

Fortunatamente, l'aumento di prezzo è compensato da un sapore ritenuto "ottimo" dagli esperti, soprattutto all'assaggio delle birre più corpose e più intense, i cui profumi e il cui retrogusto amaro tende ad emergere più facilmente. Gli esperti hanno anche segnalato la presenza di vari aromi tra le birre chiare in commercio, che variano da quello di lievito a quello fruttato, da quello cereale a quello floreale.

Come potete vedere dalla pagina del test di Altroconsumo, la birra chiara in bottiglia migliore d'Italia è la Corona Exra da 35,5 cl, con un prezzo medio di 1,55 Euro per bottiglia e di 4,37 Euro al litro, che ottiene un punteggio di 78 Punti. 77 Punti alla Menabrea Original 66 cl, con un costo di 1,65 Euro a bottiglia e di 2,50 Euro al litro, che si classifica seconda. A pari merito con quest'ultima, sempre con 77 punti, abbiamo l'intramontabile Birra Moretti da 66 cl (1,34 Euro a bottiglia, 2,03 Euro al litro) e la Dreher da 66 CL, con un prezzo di 1,24 Euro a bottiglia e di 1,88 Euro al litro.

Premiata infine come "miglior acquisto", cioè come miglior rapporto tra prezzo e punteggio, la Birra Finkbrau di Lidl da 66 cl, che ha ottenuto 76 punti con un prezzo medio per bottiglia di soli 0,94 Euro, pari a 1,43 Euro al litro.