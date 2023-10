Niente reunion degli Oasis per i 30 anni di Definitely Maybe: Liam Gallagher va da solo

La reunion degli Oasis è sempre più lontana, almeno ad oggi. Si sa, i fratelli Gallagher sono imprevedibili e proprio mentre fanno sembrare il ritorno vicino, smentiscono tutto e si riallontanano. I segnali che arrivano da Liam però sono quanto mai inequivocabili.

Nonostante le speranze dei fan, infatti**, Liam ha annunciato che festeggerà il trentennale di Definitely Maybe degli Oasis da solo**, con un tour in versione solista che porterà l’iconico album d’esordio del gruppo di Manchester in giro per Regno Unito ed Irlanda.

Con un post pubblicato sul proprio account, in cui “senza dubbio” ha definito il disco “il più importante degli anni 90” e riconosciuto che “non sarei andato da nessuna parte senza quel disco e nemmeno voi”, ha esortato i fan a celebrarlo come si deve con 12 date che si terranno nel mese di Giugno 2024 secondo il seguente calendario:

02 - Sheffield, Utilita Arena

03 - Cardiff, Utilita Arena

06 - London, The O2

07 - London, The O2

10 - London, The O2

15 - Manchester, Co-op Live

16 - Manchester, Co-op Live

19 - Glasgow, OVO Hydro

20 - Glasgow, OVO Hydro

23 - Dublin, 3Arena

24 - Dublin, 3Arena

27 - Manchester, Co-op Live

Durante i concerti, Liam Gallagher eseguirà per interno Definitely Maybe, con alcuni b-side, tra cui dovrebbero figurare “Wwha”, “Fade Away”, “Listen Up” e “Sad Song”.



E pensare che qualche mese fa Liam Gallagher si era detto pronto alla reunion degli Oasis, in caso di vittoria della Champions League del Manchester City.