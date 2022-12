La Renault 5 diventa un NFT: in vendita la collezione genR5 con 1.972 pezzi

Renault è stato uno dei primi brand automotive a utilizzare la Blockchain per validare i suoi dati, oggi il marchio francese debutta anche nel mondo NFT: si chiama genR5 la prima collezione di NFT Renault, ispirata chiaramente alla Renault 5.

La vendita degli NFT digitali è iniziata il 15 dicembre 2022. Un progetto ideato chiaramente per omaggiare un'icona degli anni '70, la Renault 5 che abbiamo guidato di recente in Francia. Renault ha creato per l'occasione 1.972 NFT esclusivi, un numero ovviamente non casuale che richiama il 1972, l'anno del lancio commerciale di Renault 5.

Ognuno di questi 1.972 NFT rappresenterà una Renault 5 sotto forma di un video animato di 9 secondi con covering esclusivo e animazione dinamica con luci e suoni. In particolare la collezione è ispirata a quattro leggendari modelli di R5: 100 Renault 5 elettriche riprendono i 100 esemplari pionieristici e innovatori prodotti tra il 1972 e il 1974, 160 Renault Turbo ricordano il numero di cavalli erogati dal motore della cosiddetta "bombinette", 450 Renault 5 Le Car Van come il numero di esemplari di questa serie limitata, 1.262 Renault 5 TL invece omaggeranno un modello simbolo della rivoluzione della categoria city car.

Il pubblico potrà seguire gli aggiornamenti sulla vendita sulla piattaforma R3NLT. I detentori di un NFT genR5 avranno la possibilità di partecipare alla co-creazione di oggetti di merchandising The Originals, prodotti in numero limitato e a cui avranno accesso in via esclusiva. Inoltre ogni NFT genR5 venduto contribuirà al progetto solidare Give Me 5, poiché il 50% del prezzo di vendita di ogni NFT ne finanzierà le iniziative.