Il regista del nuovo TMNT spiega il focus sul benessere degli animatori

Se non avete vissuto su Marte in questo periodo (o se non avete la mente totalmente da altra parte per via delle ferie), ci sono buone probabilità in merito al fatto che abbiate sentito quantomeno fare riferimento a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (sì, nome più lungo non poteva esserci), il nuovo film delle Tartarughe Ninja.

Sì, avete capito bene: Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo sono pronti a tornare nelle sale italiane il 30 agosto 2023, mediante un film d'animazione che va ad ampliare la saga di Seth Rogen ed è legato a Paramount Pictures. Qual è il nome italiano (che per la cronaca risulta quantomeno un po' più ridotto rispetto a quello in inglese)? Tartarughe Ninja: Caos Mutante (lo potete vedere anche nel trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nickelodeon Italia).

Non ci interessa però in questa sede farvi notare quanto in uscita esclusivamente al cinema, dato che il motivo per cui stiamo facendo riferimento alla pellicola in ambito di "stile di vita" sono le importanti dichiarazioni rilasciate dal regista Jeff Rowe in merito alla produzione avente un budget di circa 70 milioni di dollari. Infatti, a inizio agosto 2023 quest'ultimo ha rilasciato un'intervista a Insider in cui viene trattata una tematica importante come quella della salute dei lavoratori, in questo caso degli animatori che hanno preso parte al progetto.

A tal proposito, Rowe ha spiegato che nell'ambito della realizzazione di Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato messo il focus sul benessere dello staff. D'altronde, in un momento storico in cui si discute in modo importante di pratiche come il crunch (che in parole povere consiste nel "sostenere" condizioni di lavoro massacranti al fine di raggiungere un obiettivo, aspetto ritenuto la "bestia nera" del settore dell'intrattenimento in generale, basti pensare al mondo videoludico), mettere in atto azioni di questo tipo può risultare di fondamentale importanza.

Ecco allora che il regista di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (tornando per un momento a riutilizzare il titolo inglese) ha voluto specificare che il progetto è stato portato avanti in modo "etico", in quanto il producer Seth Rogen ha pensato in modo importante a come rendere la vita il più semplice possibile agli animatori coinvolti nella produzione, cercando di garantire a questi ultimi un ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata.

"Vogliamo assicurarci che i nostri abbiano del tempo libero e che il progetto non diventi la loro intera vita", ha indicato Rogen a Rowe come direzione per la realizzazione di Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Nell'ambito dell'intervista è poi stato fatto notare che questo è stato possibile grazie anche al fatto che si tratta di una produzione a firma Point Grey Pictures, società di produzione cinematografica fondata dallo stesso Seth Rogen insieme a Evan Goldberg.

Le dichiarazioni di Rowe risultano in ogni caso interessanti da approfondire anche per via delle passate questioni legate alla Point Grey Pictures, visto che nell'ormai lontano 2016 c'erano state polemiche relativamente a un crunch che sarebbe avvenuto nell'ambito della realizzazione del film d'animazione "Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia" (co-prodotto dagli stessi Rogen e Goldberg).

Tuttavia, secondo le dichiarazioni di alcuni dipendenti, all'epoca il tutto sarebbe stato da attribuire a Nitrogen Studios, in quanto chiunque non affiliato a quello studio non sarebbe stato a conoscenza della situazione. Ci piace insomma pensare che sia da allora che Rogen e Goldberg abbiano intuito di dover fare più attenzione a quanto avviene nelle vite di chi collabora a un progetto in cui comunque ci sono le loro firme.

Ecco allora che, all'atto pratico, nell'ambito della realizzazione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Rowe ha voluto parlare costantemente con il team di animazione, consentendo a quest'ultimo di lavorare tre giorni alla settimana e da remoto. "Le persone lavorano meglio quando sono riposate e hanno una vita familiare", ha concluso il regista. Una stangata al crunch non di poco conto.