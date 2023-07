Quali sono le regioni con il mare più pulito d'Italia? La top 3 del 2023

Come fare per sapere quali sono i migliori mari d'Italia? Qualcuno potrebbe affidarsi alle Bandiere Blu, la cui ultima assegnazione è avvenuta a maggio. Altri, invece, potrebbero trovare molto più interessante l'indice della qualità dei mari italiani elaborato dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA).

I dati riportati dal SNPA sono ottimi per tutta la penisola, perché indicano che il 95,5% del litorale italiano è in condizioni "eccellenti", almeno tra le aree del Paese aperte alla balneazione. Solo il 2,7% (pari a 144 chilometri di coste) è di qualità "buona", mentre nelle classi "sufficiente" e "scarsa" abbiamo soli 43 chilometri di coste, pari allo 0,8% dell'intero litorale balneabile italiano.



L'analisi è stata effettuata verificando i parametri microbiologici di 30.000 rilevazioni diverse effettuate tra il 2019 e il 2022, relative soprattutto alle presenze di batteri come Escherichia Coli e Enterocco intestinale nelle acque: questi due batteri vengono solitamente collegati alla contaminazione fecale dei mari, perciò sono degli ottimi indicatori della loro pulizia.



Inoltre, il SNPA ha creato una classifica delle regioni italiane, che le ordina in base alla percentuale di costa sul totale balneabile ritenuta di qualità "eccellente". La classifica rappresenta però solo la punta di un iceberg di eccellenza, dal momento che in ogni regione costiera italiana almeno l'85% delle coste balneabili presentano un mare di altissima qualità.

Al terzo posto nella classifica delle regioni con il mare più pulito d'Italia abbiamo la Toscana, con il 98,6% di acque "eccellenti". La regione del Centro-nord supera di pochissimo il piccolo Molise, che a sua volta rappresenta una punta di diamente italiana con il 98,5% di acque "eccellenti" sul totale della sua linea di costa balneabile.



Secondo posto per la Sardegna, con il 99,3% di acque incontaminate. Non è dunque un caso che l'isola sia uno dei punti di riferimento per i turisti italiani ed esteri: se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata all'elenco delle Bandiere Blu della Sardegna. Trionfa invece la Puglia, con il 99,8% di acque "eccellenti" sul totale balneabile. Il primato pugliese si consolida dunque per il terzo anno consecutivo, dopo che la regione ha ottenuto successi simili anche nel 2022 e nel 2021.