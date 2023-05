Regalo last minute per la Festa della Mamma: le nuove fragranze in profumeria

Mancano ormai poche ore alla Festa della Mamma 2023, se non sapete cosa regalare potrebbe farvi comodo una pratica guida alle ultime fragranze arrivare in profumeria.

Il 14 Maggio 2023 è una giornata speciale, si celebra infatti la Festa della Mamma, ricorrenza che non ha una data fissa ma ricade sempre la seconda domenica del mese di Maggio. Quale momento migliore, dunque, per ricordare alla donna più importante della nostra vita il nostro affetto incondizionato e ringraziarla delle mille premure nei nostri confronti? Fare un dono appropriato a una persona importante è spesso arduo e può divenire un'esperienza stressante, soprattutto se si arriva all'ultimo momento... perché dunque non ricorrere a un passe partout? Ebbene sì, pensiamo proprio a un profumo.

Una fragranza che conquisti trasportando con la fantasia in luoghi lontani, facendo viaggiare anche quando non è possibile farlo o che evochi memorie, volti e gestualità ormai perdute; essendo un regalo molto personale, se non siete sicuri del profumo scelto potete sempre chiedere di includere nella confezione un campioncino da far sentire in anticipo.

Ecco allora una carrellata di novità per la primavera 2023 tra cui orientarsi per fare un regalo a prova di mamma.

Carolina Herrera - Good Girl Blush, una nuova declinazione per la fragranza a forma di scarpetta dalla connotazione femminile, sbarazzina e romantica. Un flacone total pink per una powedry scent dagli ingredienti al 90% di origine naturale e una formula cruelty free. Piramide olfattiva: bergamotto, mandorla, ylang ylang, peonia, assoluta di vaniglia e fava tonka. Disponibile nelle versioni 30, 50 e 80 ml.

Paco Rabanne - Fame Blooming, un giocoso “robottino” da collezione con tanto di occhiali da sole, che per l'occasione si veste di un abitino anni '60 dalle sfavillanti maglie metalliche rosa. Una sfida tra un esotico accordo di mango (creato in laboratorio per l'occasione) e un cremoso incenso orientaleggiante. Piramide olfattiva: mango, gelsomino, incenso. Disponibile unicamente nella versione da 80 ml.

Flower Ikebana by Kenzo si ispira alla disciplina giapponese che trae fondamento nel disporre i fiori recisi secondo i principi dello zen. Lo stesso tipo di equilibrio su cui poggiano le tre note portanti: sobacha tea, sakura e assoluta di tuberosa indiana. Anche il flacone sembra elevarsi, con uno stelo di fiore di ciliegio che si allunga verso l'alto, come in un vaso. Piramide olfattiva: sobacha tea, fiore di sakura, assoluta di tuberosa indiana, essenza di Sandalo australiano, essenza di Cedro, essenza di Vetiver. Disponibile nelle versioni 40 ml e 75 ml.

Shiseido - Ginza EdP Intense: la casa giapponese che dal 1872 fa da ponte tra oriente e occidente propone la rivisitazione di un classico, arricchendolo di sfaccettature che gli conferiscono profondità. Un attraente floreale-ambrato che si apre con un bouquet di rose stese su una base di preziosi legni caldi e avvolgenti. In un packaging rosso fuoco. Vegano ed ecosostenibile. Piramide olfattiva: rosa damascena, ribes nero, vaniglia, patchouli. Disponibile nelle versioni 30, 50 e 90 ml.

Valentino - Born In Roma Donna EdP Intense è dedicato alle donne ribelli e vanta una confezione con l'etichetta di pelle “punzonata” nella sua interezza da borchie, che al suo interno racchiude un intrigante liquido borgogna. Per una donna audace, sicura di sé e che non ha paura di osare ed esprimersi in tutte le sue forme. Un opulento trio di gelsomini che sposa la robusta vaniglia bourbon per poi sfumare nella preziosa resina dorata di benzoino. Piramide Olfattiva: vaniglia, gelsomino, benzoino. Disponibile nei formati 30, 50 e 100 ml.

Narciso Rodriguez - For Her Forever, una versione inedita presentata nel packaging minimale noto ai conoscitori del brand, stavolta in un vetro fumè che degrada lentamente dal nero corvino fino a lasciar intravedere la limpida trasparenza del prezioso fluido rosato in esso racchiuso. Una sinfonia ben orchestrata di fiori: frangipani, osmanto, gelsomino, gardenia e tuberosa con l'immancabile cuore talcato di muschio che è la firma olfattiva della maison. Piramide Olfattiva: gelsomino, frangipane, gardenia, osmanto, fiore d'arancio africano, tuberosa, muschio e patchouli. Disponibile nei formati 30, 50 e 100 ml.

Hermès - Un Jardin à Cythère è una fragranza agrumata boisè ispirata all'isola Greca di Citera. Racchiude in sé il profumo dei campi di fieno riscaldati dal sole, la forza del legno d'ulivo e la golosità del pistacchio fresco. Piramide Olfattiva: agrumi, pistacchio, olivo, note verdi. Disponibile nei formati 30, 50 e 100 ml.

Lancome - La Vie Est Belle Iris Absolu vuole incarnare il sentimento della felicità. Una fragranza conosciuta e molto amata dalle consumatrici, presentata in una confezione dai cerchi concentrici che ricorda una conchiglia. Una versione più spontanea e naturale, con l'immancabile iris (stavolta 10 volte maggiore rispetto al classico EdP), elemento nobile e ricercato, unito a un più autentico accordo di fico e cassis che lo rendono vibrante. Piramide Olfattiva: bergamotto, accordo fico e cassis, rosa damascena, gelsomino sambac, concreta di iris pallida, accordo gourmand, patchouli e legno di sandalo. Disponibile nei formati 30, 50 e 100 ml.