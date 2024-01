Regali San Valentino: quattro set LEGO romantici per tutte le tasche, da 13 a 60 euro

Anche quest'anno, LEGO fornisce una vasta selezione di set di costruzioni romantiche per la festa di San Valentino: noi ne abbiamo individuati quattro che non faticheranno a conquistarvi, per tutte le tasche con budget di spesa da poco più di 10 euro e fino a 60 euro.

LEGO Icons Bouquet di Rose

822 pezzi per questo bouquet floreale di sole rose: tutto il necessario per creare 12 diverse rose rosse con steli verdi e 4 rametti di gipsofila con fiori bianchi. Quattro rose in piena fioritura, quattro in fioritura e quattro in bocciolo, la Collezione Botanica LEGO si espande con un set che sta riscuotendo un enorme successo. Il prezzo? 60.99 euro su Amazon.

LEGO Icons Piantine

Al prezzi di 49.99 euro su Amazon, il set include nove piantine finte con altrettanti vasi in (finta) terracotta. Una selezione di piante tropicali o spinose, piante carnivore e altre specie per trasformare la propria scrivania in una piccola oasi del benessere. Se non volete osare con le rose, le piantine sono una buona soluzione alternativa, ad un prezzo tutto sommato contenuto per un set che include 9 diverse piantine.

LEGO Appuntamento romantico dei ricci

Novità targata LEGO, il set Appuntamento romantico dei ricci costa 12.99 euro, contiene 166 pezzi per dare vita a due diversi ricci e un playset a forma di fungo. Non mancano accessori come tazze, una torta, una farfalla gialla eu na tovaglia da pic-nic... romanticissimo, vero? Misura 7cm di altezza, 12cm di larghezza e 12cm di profondità, un set di piccole dimensioni carino e non troppo impegnativo.

Cuore ornamentale

Un cuore di LEGO che misura 19cm di altezza e 20cm di larghezza, in vendita a 12,99 euro... dobbiamo dirvi altro o vi abbiamo convinto? La confezione include 254 pezzi, oltre alle istruzioni per realizzare due diversi modelli di cuore, ma in ogni caso potete liberare la fantasia per dare vita ad un cuore completamente personalizzato.