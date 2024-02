Regali San Valentino: i migliori orologi di marca per lui e per lei a partire da 35 euro

San Valentino è alle porte, state cercando un regalo per il vostro partner e avete optato per un orologio? Ottima scelta! C'è però un problema, non sapete su quale segnatempo orientarvi. Nessun problema, ecco i nostri consigli per gli acquisti, con prezzi da 35 euro in su, alla portata di tutti.

Iniziamo citando gli orologi della collezione Swatch x Simpson San Valentino in due modelli (da 100 euro) dedicati a Bart in versione Cupido e Homer e Marge, la coppia più amata della TV.

Citizen Tsuyosa

Orologio a carica automatica con movimento di produzione giapponese riserva di carica di 40 ore, cassa in acciaio spazzolato da 40 mm, fondello a vista e bracciale integrato, Citizen Tsuyosa non passa certo inosservato grazie a queste caratteristiche. Coloratissimi i quadranti: giallo, verde e blu sono solo alcune delle colorazioni disponibili. Citizen Tsuyosa è in vendita a 245 euro su Amazon.

Tudor 1926

Orologio con un design elegante e raffinato, proposto con casse di varie dimensioni (a partire da 28 millimetri) e quadrante nei colori nero, argento o bianco decorati con pietre preziose o indici in acciaio, oro o opalino. Ideale per polsi maschili e femminili, i prezzi partono da 1.910 euro. Non ti basta? Ecco altri orologi Tudor con un buon rapporto qualità prezzo.

Festina F6804/E

Orologio da donna che può essere portato a casa ad un prezzo contenuto di 139 euro a listino, meno di 100 euro di street price. Questo modello Festina è equipaggiato con una cassa in acciaio 316L con trattamento PVD oro, vetro minerale, cinturino in acciaio nero e quadrante marrone laccato. Very chic ad un prezzo piccolo piccolo.

Casio MTP-V001GL-1B

Questo elegante orologio Casio con cinturino in pelle costa 35 euro ed è un vero affare: si distingue per una cassa in ottone PVD oro dal 42 millimetri, vetro minerale, cinturino in pelle marrone e movimento al quarzo. Un everyday watch da utilizzare tutti i giorni, a questo prezzo non troverete di meglio in giro, ve lo assicuriamo.

Fossil Carraway

Fossil Carraway è un orologio economico (144 su Amazon) di grande qualità, con cassa in acciaio millimetri, cinturino in pelle e vetro minerale, alimentato da un movimento al quarzo a batteria. Disponibile in versione con cinturino marrone e quadrante crema o cinturino marrone, quadrante bianco e cassa PVD oro.