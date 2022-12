I regali di Natale ai tempi dell'inflazione: quali costano di più e quali di meno?

I regali di Natale 2022 saranno inevitabilmente legati all’inflazione e al caro energia. Tuttavia non c’è da scoraggiarsi perché un’indagine condotta da Idealo ha svelato che non tutti i doni sono diventati più cari.

Sia chiaro: più di 6 prodotti su 10 costeranno di più rispetto allo scorso anno, ma se ci si muove bene è possibile addirittura risparmiare. L’indagine ha mostrato che il 63% delle tipologie di prodotti presi in esame sono aumentati di prezzo, mentre il restante 37% ha fatto registrare prezzi inferiori.

Partiamo ovviamente dalle buone notizie: nel comparto dei giocattoli le Barbie sono diventate più economiche del 19%, così come i giochi per la PlayStation 4 e i Playmobil (-8%), i giochi per la Nintendo Switch (-6%), i puzzle e i giochi educativi (-4%) e i LEGO (-3%). In discesa anche il prezzi (del 16%) di droni e spazzolini elettrici, mentre i TV registrano un -15% e le stampanti multifunzione un -3%.

Se il vostro lui o la vostra lei guarda allo stile, allora le scelte migliori per risparmiare sono giacche outdoor (-9%), scarpe outdoor (-6%), stivali (-4%), calze e cappotti da uomo (-2%).

Ma ora veniamo alle cattive notizie. Gli elettrodomestici sono la categoria che ha subito maggiormente il contraccolpo: i forni costano il 77% in più rispetto allo scorso anno, i microonde il 35% in più, le lavatrici il 23% in più, le asciugatrici il 14% ed i frigoriferi il 13%.

Se seguite la nostra sezione tech saprete che non se la passa bene il mercato dell’informatica, con rincari del 21% sulle casse, del 20% sulle tastiere, del 14% su router e telecamere e del 13% sui videoproiettori. Il comparto smartphone riporta un rincaro del 10%, al pari dei tablet, iPhone 14 costa di più anche a Apple. Se volete risparmiare potete mettere da parte i profumi: si parla di un +13% per il prezzo dei profumi da donna e +12% per quelli da uomo.