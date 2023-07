RedBull Cliff Diving World Series: a Polignano l'imperdibile tappa italiana

Dopo aver scaldato i motori nel corso della prima giornata di qualificazioni, si entra nel vivo della tappa di Polignano del RedBull Cliff Diving Tour, probabilmente la più suggestiva di tutto il campionato.

Semaforo verde alle ore 16.00 di oggi, domenica 2 luglio 2023. Ad alternarsi sulle piattaforme blu da 21 e 27 metri disposte sulle balconate della popolazione locale saranno i migliori tuffatori del mondo. Tra i partner figurano Xiaomi, MIDO ed Eni Plenitude, mentre gli Ambassador dell'evento per Xiaomi e Redmi Note 12 Pro+ con lo slogan #vividicolori sarà il mitico Alessandro De Rose, mentre sulle piattaforme tra i nomi di spicco ci saranno Cãtãlin Preda e Iris Schmidbauer. Partita il 3 giugno 2023 da Boston, Stati Uniti, la World Series si compone di 20 tappe e durerà fino al 19 novembre 2023. A chiudere il campionato itinerante sarà Auckland, in Nuova Zelanda.

Nella tappa barese, oltre alle vertiginose altezze ci saranno da tenere in considerazione il vento e i famosi capricci dell'Adriatico. Il pubblico accorso in città potrà seguire l'evento direttamente dalla cornice di Lama Monachile, caletta circondata da splendide scogliere con visuale sulle due piattaforme. Saremo anche noi all'evento, in compagnia di Redmi Note 12 Pro+ per raccontarvi questa affascinante competizione con i nostri scatti. In calce, intanto, trovate un primo assaggio di questo particolare evento.