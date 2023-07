Red Hot Chili Peppers stasera 2 Luglio 2023 agli iDays di Milano: la scaletta

Dopo la giornata di iDays in compagnia di Black Keys e Liam Gallagher, il festival di musica live in scena all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano continua stasera con i Red Hot Chili Peppers, che saranno gli headliner della giornata.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 14:30, mentre alle 17 si esibiranno gli Studio Murena, un’ora prima dei Priman Scream. Alle 19:45 saliranno sul palco gli Skunk Anansie, la band britannica capitanata da Skin e Martin Kent.

John Frusciante, Flea, Chad Smith ed Anthony Kiedis dovrebbero invece iniziare il concerto alle 21:30 circa, e la scaletta dovrebbe essere la seguente almeno a giudicare dai live che hanno tenuti nello stesso tour in altri festival e stadi d’Europa:

Intro Jam

Around the World

Scar Tissue

Snow (Hey Oh)

Here Ever After

Suck My Kiss

Eddie

Soul to Squeeze

Me & My Friends

These Are the Ways

Throw Away Your Television

Tell Me Baby

Whatchu Thinkin’

Californication

Black Summer

By the Way

I Could Have Lied

Give It Away

Il concerto non è ancora sold out ed i biglietti per il posto unico, che hanno un costo di 80,50 Euro + spedizioni e diritti di prevendita, possono essere acquistati direttamente su Ticketone e sulle altre piattaforme di vendita in Italia. Per i ritiri sul posto, l’apertura della cassa è prevista alle ore 15.