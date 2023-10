Quanto recuperare tra le serie di esercizi in palestra? Varia a seconda dell'obiettivo

In ogni protocollo di allenamento che si rispetti, un ruolo fondamentale ce l’ha anche il recupero tra le varie serie di esercizi. In un lungo articolo pubblicato da Men’s Health, i redattori ed esperti spiegano che questo dato varia a seconda dell’obiettivo che ci si è proposti.

Il tempo di recupero infatti è un elemento essenziale al pari del numero di ripetizioni e serie: ad esempio se si è in fase di forza ci si sofferma su un numero minore di ripetizioni, con molto più peso, e molte più serie. Discorso opposto per la resistenza muscolare, mentre l’ipertrofia si pone nel mezzo.

Anche per quanto riguarda il recupero, questi aspetti entrano in gioco:

Per i principianti viene consigliato un tempo variabile che può andare in uno slot da 60 a 90 secondi, per arrivare anche a 2-2:30 minuti per il semplice fatto che in questa fase ci si deve soffermare di più sull’apprendimento degli esercizi. Per quelli più corposi è consigliato recuperare 2-2:30 minuti, mentre per quelli complementari bastano 60-90 secondi;

viene consigliato un tempo variabile che può andare in uno slot da 60 a 90 secondi, per arrivare anche a 2-2:30 minuti per il semplice fatto che in questa fase ci si deve soffermare di più sull’apprendimento degli esercizi. Per quelli più corposi è consigliato recuperare 2-2:30 minuti, mentre per quelli complementari bastano 60-90 secondi; Resistenza muscolare: per la resistenza bastano 30 secondi di recupero tra due serie in quanto è necessario allenare la capacità dei muscoli di continuare a contrarsi prima di affaticarsi;

per la resistenza bastano 30 secondi di recupero tra due serie in quanto è necessario allenare la capacità dei muscoli di continuare a contrarsi prima di affaticarsi; Forza e potenza: per gli esercizi di forza e potenza invece il tempo di riposo consigliato è da 3 a 5 minuti in quanto si soffermano su carichi pesanti con serie non superiori alle sei ripetizioni. In questo modo i muscoli si riprendono di più tra due serie;

per gli esercizi di forza e potenza invece il tempo di riposo consigliato è da 3 a 5 minuti in quanto si soffermano su carichi pesanti con serie non superiori alle sei ripetizioni. In questo modo i muscoli si riprendono di più tra due serie; Ipertrofia: da 1 a 3 minuti, con l’ultimo step che rappresenta l’ultima spiaggia. Il consiglio classico è comunque di riposare un minuto per le serie da 8-12 ripetizioni per massimizzare la crescita muscoalre.

L’articolo completo è disponibile direttamente su Men’s Health, ma come sempre in casi come questi consigliamo di seguire i consigli del proprio personal trainer