Un nuovo record per i Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' ad un miliardo di stream!

Mentre alcuni componenti dei Måneskin si stanno dedicando a progetti solisti, come Victoria De Angelis che ha lanciato il suo primo mix, la band romana dei record - che attualmente si sta concedendo un pò di relax dopo due anni al top - colleziona un altro primato importante.

Dopo “Beggin’”, infatti, anche “I Wanna Be Your Slave” è entrata nel billions club di Spotify, che elenca le canzoni che hanno raggiunto un miliardo di stream sulla piattaforma di streaming musicale. Un risultato incredibile, che conferma come le canzoni di Damiano e co siano sempre più apprezzate a livello mondiale. “Siamo più che entusiasti in questo momento. Grazie a ogni singola persona che ha apprezzato la nostra canzone e l’ha suonata ancora e ancora e ancora” ha scritto la band sul proprio account Instagram, dove ovviamente ha ringraziato i fan per il supporto che hanno dato nel corso di questi anni.

A spingere in maniera importante gli ascolti ci ha pensato non solo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021, ma soprattutto il trionfo all’Eurovision ed i riconoscimenti internazionali ottenuti dal gruppo, oltre che i live in cui hanno aperto anche a gruppi come i Rolling Stones, scatenando le reazioni positive dello stesso frontman Mick Jagger. Nel 2023 i Maneskin hanno pubblicato il nuovo album “RUSH!”, che vede anche una collaborazione con Tom Morello su Gossip e con Dolly Parton su “Jolene”.

