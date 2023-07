I Re della pizza al taglio: ecco i migliori 50 d'Italia, Bonci domina

Cresce l'attesa per le eccellenze della pizza al piazzo secondo 50 Top Italia, che verranno annunciate nel corso della Pizza Week 2023 di Roma. Nel frattempo, però, la giuria si è già espressa sulle migliori pizze al taglio e da asporto della penisola.

Vere e proprie opere d'arte al taglio o, come le chiama 50 Top, "Pizza in Viaggio", il cui nome di punta non può che essere quello di Gabriele Bonci, ormai punto di riferimento a Roma e in tutta Italia per la sua continua ricerca e perfezionamento nell'arte bianca e nella pizza al taglio.

La classifica per questo 2023 lo vede ancora al primo posto, con la sua Pizzarium di Roma, in via della Melora, 43. Il secondo gradino del podio spetta invece alle eccellenze di Lievito Pizza, Pane..., piccola attività dell'Eur, in viale Europa 339 a Roma. A gestirla è Francesco Arnesano, altra figura di spicco dell'arte bianca in Italia.

Terzo posto per Campana Pizza in Teglia di Daniele Campana, che propone il meglio della tradizione a Corigliano Calabro, in via Nazionale, 80. Di seguito la classifica completa:

Pizzarium – Roma, Lazio Lievito Pizza, Pane… – Roma, Lazio Campana Pizza In Teglia – Corigliano Calabro (CS), Calabria Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio La Masardona – Napoli, Campania Saporè Pizza Bakery – San Martino Buon Albergo (VR), Veneto PezZ de Pane – Frosinone, Lazio ‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia-Romagna PorzioNi di Pizza – Napoli, Campania Sancho – Fiumicino (RM), Lazio La Pia Centenaria – La Spezia, Liguria Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo Tellia – Torino, Piemonte Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria Davide Longoni – Milano, Lombardia Grotto Pizzeria Castello – Caggiano (SA), Campania Fermo Pizza – Napoli, Campania Pizzeria Da Filomena – Castrovillari (CS), Calabria Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania Forno Brisa – Bologna, Emilia-Romagna La Divina Pizza – Firenze, Toscana Pane E Tempesta – Roma, Lazio Forno Urbano – Trento, Trentino-Alto Adige Forno Mollica – Sasso Marconi (BO), Emilia-Romagna Panificio Menchetti – Arezzo, Toscana Tiri Bakery & Caffè – Potenza, Basilicata Pizzottella – Milano, Lombardia Alimento – Brescia, Lombardia Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania Pistamentuccia – Bologna, Emilia-Romagna IBRIS – focacce e pizze – Trento, Trentino-Alto Adige Scrocchia – Bergamo, Lombardia Sauardò – Civitanova Marche (MC), Marche 50 Teglie – Torino, Piemonte Panificio Adriatico – Bari, Puglia L’Orso in teglia – Messina, Sicilia Elettroforno Frontoni – Roma, Lazio È Bona Furia – Ascoli Piceno, Marche Il Pizzicotto – Lecce, Puglia Panificio Graziano – Palermo, Sicilia Mary Rose – Napoli, Campania Lievitamente – Viareggio (LU), Toscana Antico Forno del Ghetto Urbani – Roma, Lazio MozzaBella – Bologna, Emilia-Romagna UÀO – Torino, Piemonte Focacceria Sant’Agostino – Torino, Piemonte Staglio Panificati – Galatina (LE), Puglia La Focaccia – Napoli, Campania Forno Monteforte – Roma, Lazio

Per Gabriele Bonci è il quarto anno di fila in cima alla classifica, mentre per le delizie di Francesco Arnesano c'è stato un balzo dal terzo al secondo posto. Molto più interessante lo scatto di Campana, che è riuscito a sbaragliare gli altri concorrenti passando dal 12esimo posto del 2022 a un meritatissimo posto sul podio.

Restiamo in attesa di scoprire chi verrà incoronato Re della pizza al piatto in Italia. La data da segnare sul calendario è quella del 12 luglio. Nel frattempo, ecco le migliori pizzerie d'Europa del 2023, Italia esclusa.