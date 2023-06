I Re della pizza in Europa: le migliori pizzerie del 2023, Italia esclusa

La patria della pizza è lo stivale, ma cosa succede se decidiamo di escluderla dall'equazione? Il resto del Vecchio Continente non se la passa affatto male quando si parla di pizzerie di grande qualità.

Dopo avervi raccontato il trionfo dell'Italia ai mondiali di Pizza 2023, è arrivato il momento di scoprire quali sono le migliori pizzerie d'Europa, grazie alla classifica stilata da 50 Top Pizza, fresca di aggiornamento per questo 2023.

Come dicevamo, se decidessimo di escludere l'Italia da questa speciale lista, infatti, il podio assoluto per l'anno in corso spetta a Sartoria Panatieri di Barcellona, in Spagna, dove Rafa Panatieri e Jorge Sastre mandano avanti una realtà di altissimo livello, con ingredienti di qualità e un ambiente esclusivo, una vecchia Sartoria. Se la cima del podio spetta a due spagnoli nella loro terra d'origine, il resto della classifica è letteralmente dominato dagli italiani che esportano il loro prodotto in giro per il mondo. Il secondo posto spetta a Bæst, a Copenhagen, dove lo chef Christian Puglisi e il pizzaiolo Matteo Martinenghi sono riusciti a scalare dal quarto posto dello scorso anno, mentre sul gradino più basso del podio troviamo 50 Kalò, a Londra, gestita da Ciro Salvo.

Tricolore anche per la migliore pizzeria d'Austria, perché a Via Toledo Enopizzeria, a Vienna, non se la passano affatto male nelle mani del pizzaiolo Francesco Calò. Quarta in Europa.

Quinto gradino per Pizza Zulù e Gaspare Squitieri, che propongono la loro pizza napoletana a Furth, in Germania, seguiti a ruota al sesto posto da Fratelli Figurato, gestita da Riccardo e Vittorio e situata a Madrid. Stanchi di vedere italiani o italiani d'origine? Ci spiace per voi perché Forza, pizzeria di Helsinki, si distingue con il suo settimo posto per la pizza di Salla e Luca Platania.

Napoli on the Road di Michele Pascarella, invece, porta la sua napoletanità nel cuore di Chiswick, a Londra, con un sonoro ottavo posto. Chiudono nNea, ad Amsterdam, e La Balmesina, a Barcellona, rispettivamente guidate da Vincenzo Onnembo e Massimo Morbi.