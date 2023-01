Re Carlo fa causa ad Elon Musk: Twitter non ha pagato l'ufficio a Piccadilly Circus

La Corona Inglese non guarda in faccia a nessuno, nemmeno se ti chiami Elon Musk. Come riportato dalla BBC, la Crown Estate ha denunciato Twitter ed il CEO sudafricano per non aver pagato l’affitto per l’ufficio di Piccadilly Circus.

Non si tratta di una prima, dal momento che Twitter è stato sfrattato anche da San Francisco, ma la carta bollata che è giunta nella sede centrale del social network questa volta è diversa visto che il padrone di casa è Re Carlo III d’Inghilterra, che evidentemente è molto scontento con il suo affittuario. Il nuovo Sovrano infatti mira a tagliare i costi e di conseguenza vuole massimizzare il più possibile le entrate, e dal momento che l’ufficio è direttamente di proprietà della Corona, esige che i pagamenti siano puntuali come vuole la tradizione inglese.

L’affitto a quanto pare non verrebbe pagato dall’ottobre del 2022, proprio il mese in cui Elon Musk è diventato formalmente il nuovo proprietario del social network. L’ufficio, al terzo piano di Piccadilly Circus, è stato dato in affitto alla società di Musk nel 2021 per circa 2,9 milioni di Euro.

Da parte di Musk, che di recente ha modificato il nome su Twitter in Mr.Tweet, non sono arrivati commenti a riguardo.