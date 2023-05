Dopo il rap cristiano, Striscia lancia la hit dei rapper Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Vi avvertiamo sin da subito: in questa sede potrebbero esserci troppe informazioni da digerire in un unico momento. Si va infatti dall'esistenza del "rap cristiano" fino alla prima hit da rapper (giusto perché non sappiamo come altro definirla) di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, i nonni più famosi d'Italia.

Questi ultimi sono già stati ovviamente inseriti nella lista dei "rapper che Eminem ha paura di dissare", come si legge immancabilmente nel primo commento presente sotto al video TikTok di Striscia la notizia. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo quest'ultimo, che potrebbe essere considerato il videoclip di un brano chiamato "Non piove più da tanto", conta già oltre 2 milioni di visualizzazioni. Questo senza contare le riprese ancor più professionali legate al portale ufficiale di Striscia la notizia.

Insomma, il rap della pioggia sta spopolando sui social, grazie anche a un ritornello catchy, come lo definirebbe qualcuno (per chi ha un'età più vicina a Gerry, significa "orecchiabile", suvvia). Certo, non manca una citazione a Jovanotti (gli appassionati di rap perdoneranno l'andare un po' in là col tempo anche con i nomi citati, ma d'altronde si fa riferimento ai nonni più famosi d'Italia e quindi anche le citazioni sono un po' old school, ovvero "vecchia scuola").

A non passare inosservata è poi la chiusura trap (dai, meglio "trasgressiva") di Scotti, ovvero "bella bionda". Forse non si arriva propriamente ai testi odierni del genere drill (dategli un po' di tempo, suvvia, sono a inizio carriera), ma a livello di collane col simbolo del dollaro ci siamo. Per il resto, vale la pena enunciare il ritornello: "Non piove più da tanto (tanto, tanto) l'Italia è in affanno (fanno, fanno) la gente sta sclerando tanto, tanto, tanto". Attenzione: potrebbe rimanervi in testa.

Il tutto arriva tra l'altro dopo che un servizio di Striscia sul rap cristiano di inizio 2023 sembra aver fatto triggerare (questo è intraducibile, suvvia) gli appassionati di rap. Dopo dunque, citiamo testualmente, i "rapper e trapper che credono in Gesù", adesso anche lo stesso programma di Antonio Ricci sembra avere la sua hit rap. Qualcuno la definirebbe più vicina al pop, ma ci siamo capiti: vedere Gerry Scotti in queste vesti non è cosa da tutti i giorni.