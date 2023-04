Raffaello Sanzio sotto una nuova luce a Vicenza: al via la mostra al Palladio Museum

Un'altra esposizione si aggiunge alle mostre da non perdere a Pasqua: accanto ai surrealisti di Milano, alla Pimpa a Pistoia e agli Yokai di Bologna, infatti, apre al Palladio Museum di Vicenza una mostra monografica dedicata a Raffaello Sanzio, intitolata "Raffaello - Nato Architetto" e dedicata al Maestro del Rinascimento urbinate.

La mostra resterà aperta dal 7 aprile al 9 giugno 2023 ed è curata da Guido Beltramini, Howard Burns e Arnold Nesselrath. Promossa dal CISA – Centro Internazionale di Studi dell’Architettura, l'esposizione vuole celebrare Raffaello Sanzio, dai più conosciuto come pittore, anche per le sue doti di architetto, nell'ambito delle lunghe celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del Maestro rinascimentale, avvenuta nel 1520.



L'esposizione si pone lo scopo scientifico di rivalutare Raffaello Sanzio come architetto: l'artista, infatti, è stato anche uno degli architetti più influenti dell'epoca del Rinascimento, a cavallo tra XV e XVI secolo. Di Raffaello, per esempio, ricordiamo l'importantissimo contributo dato allo studio delle antichità romane dal punto di vista urbano ed edilizio, l'"invenzione" degli ordini architettonici e la costruzione dei primi "palazzi su misura" per i funzionari della corte papale di Leone X.

Altro obiettivo dell'esposizione è quello di provare che Raffaello è architetto prima che pittore, e non il contrario, dimostrando che, anche nelle opere pittoriche dell'artista, a farla da padrone fin da giovane età è una concezione nuova e diversa dello spazio, alimentata dallo studio e dall'imitazione della Roma antica.

In mostra al Palladium Museum di Vicenza, dunque, troveremo una serie preziosi disegni autografi di Raffaello, alcuni dei quali provenienti dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e dal Royal Institute of British Architects di Londra. Completano l'esposizione diversi libri rinascimentali e due riproduzioni ad altissima fedeltà degli enormi cartoni per gli arazzi della Cappella Sistina, che dimostrano lo strettissimo legame tra Raffaello pittore e Raffaello architetto