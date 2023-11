Quattro esercizi per allenare efficacemente i tricipiti

Se si vuole aumentare la massa muscolare delle braccia, l’allenamento dei tricipiti è una parte essenziale, che portano benefici importanti anche nella quotidianità in quanto migliorano anche i movimenti dell’articolazione del gomito, ma conferiscono anche maggiore forza alle braccia.

Gli esercizi che si possono aggiungere alla propria routine d’allenamento sono tanti:

Push down alla corda o l’elastico : 3 o 4 serie da 8 o 12 ripetizioni . Si tratta dell’esercizio d’isolamento dei tricipiti più popolare, oltre che molto efficace. La chiave è bloccare i gomiti e le scapole, per non sovraccaricare le spalle;

: 3 o 4 serie da 8 o 12 ripetizioni . Si tratta dell’esercizio d’isolamento dei tricipiti più popolare, oltre che molto efficace. La chiave è bloccare i gomiti e le scapole, per non sovraccaricare le spalle; Push up presa stretta : 3 o 4 serie da 12 a 15 ripetizioni. Siamo di fronte ad un esercizio a corpo libero, in cui di fatto si “solleva” il proprio peso corporeo e che può essere effettuato ovunque, anche a casa. Rispetto ai push up tradizionali le mani devono essere più strette delle spalle, ed il core ed i glutei devono essere contratti;

: 3 o 4 serie da 12 a 15 ripetizioni. Siamo di fronte ad un esercizio a corpo libero, in cui di fatto si “solleva” il proprio peso corporeo e che può essere effettuato ovunque, anche a casa. Rispetto ai push up tradizionali le mani devono essere più strette delle spalle, ed il core ed i glutei devono essere contratti; Dip sulla panca: 3 o 4 serie da 6 a 8 ripetizioni. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno degli esercizi più popolari e diffusi: le nocche delle mani devono essere rivolte verso l’esterno e bisogna contrarre i glutei, mentre le gambe devono essere stese, in modo tale che il peso corporei sia tutto sulle mani;

3 o 4 serie da 6 a 8 ripetizioni. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno degli esercizi più popolari e diffusi: le nocche delle mani devono essere rivolte verso l’esterno e bisogna contrarre i glutei, mentre le gambe devono essere stese, in modo tale che il peso corporei sia tutto sulle mani; French press: da 3 a 4 serie da 8 a 12 ripetizioni. Si può effettuare o con i manubri o con il bilanciere EZ. Anche qui siamo di fronte ad un esercizio d’isolamento dei tricipiti tra i più diffusi. Le spalle devono essere schiacciate sulla panca e bisogna bloccare le spalle e la parte superiore delle braccia. La cosa fondamentale è estendere solo i gomiti, mantenendo l’angolo superiore del braccio.

Come sempre, il consiglio è di farsi seguire da un personal trainer qualificato, in quanto la scorretta esecuzione di qualsiasi esercizio potrebbe provocare anche infortuni.

Qualche giorno fa, The Rock ci ha spiegato come eseguire le distensioni con i manubri per avere pettorali più forti.