Quattro circuiti consigliati da Arnold Schwarzenegger per rimettersi in forma

Volete rimettervi in forma dopo un’estate a suon di aperitivi, cene con amici e parenti ed eventi mondani? Nella sua newsletter quotidiana, Arnold Schwarzenegger ha pubblicato quattro circuiti adatti a tutte le tipologie di utenti, che riattiveranno il corpo.

Circuito 1

1a. Squat a corpo libero: 10-20 ripetizioni

1b. Flessioni: 10-20 ripetizioni

1c. Band Row: 12-15 ripetizioni

Circuito 2

2a. Jump squat: 5-6 ripetizioni

2b. T-pushup: 8-15 ripetizioni per lato

2c. Affondi: 12-15 ripetizioni/gamba

Circuito 3

3a. Hip trust ad una sola gamba: 12-15 ripetizioni/gamba

3b. Band overhead press: 8-20 ripetizioni

3c. Affondi laterali: 12-15 ripetizioni/lato

Circuito 4

4a. Plank walkout 6-15 ripetizioni

4b: Crunch inverso: 10-20 ripetizioni

4c. Hollow bodyhold: 30 secondi

Tra un circuito e l’altro è previsto un riposo di 1-2 minuti, ma ci sono delle differenze a seconda del proprio livello d’esperienza in palestra. Se siete principianti, viene consigliato di effettuare il numero minore di ripetizioni e due serie per ciascun esercizio. Per gli utenti intermedi invece viene consigliato di eseguire il numero più basso o più alto di ripetizioni con 3-4 serie per ciascun esercizio. Per gli utenti avanzati invece è consigliabile eseguire il maggior numero di ripetizioni con 5-6 serie. Vi sfidiamo: mettetevi alla prova!

Proprio qualche giorno fa, Arnold Schwarzenegger ha mostrato i suoi bicipiti da 76enne, che non possono che farci invidia vista l'età.