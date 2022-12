Quando sono state lanciate le prime fotocamere digitali? Scattavano foto da 0,01 megapixel

Il mondo della fotografia è cambiato moltissimo negli ultimi 30 anni, oramai solo appassionati e professionisti usano reflex e mirrorless, tutti gli altri sfruttano le ottime fotocamere degli smartphone odierni. Ma vi siete mai chiesti quando sono state inventate le prime fotocamere digitali e che caratteristiche avevano?

La NASA ha iniziato a sviluppare una rudimentale fotocamera digitale già nei primi anni ’60, solo negli anni ’70 però la Texas Instruments ha mostrato al mondo la prima fotocamera priva di pellicola. Un autentico esperimento che non venne mai commercializzato, fu invece la Eastman Kodak a proporre una vera e propria fotocamera digitale “consumer” nel 1975. Preparatevi a sorridere perché stiamo per elencare le potenzialità tecniche: la digitale Kodak poteva scattare fotografie da 0,01 megapixel e aveva bisogno di ben 23 secondi per scattare una singola immagine, dati che fanno sicuramente tenerezza in un’epoca in cui gli smartphone scattano foto da 108 megapixel e nel momento dello scatto eseguono una sequenza ad alta velocità per poi proporre l’immagine migliore, con tanto di elaborazione HDR.

Ovviamente la Kodak ha abbandonato presto il progetto, considerato inutilmente dispendioso e poco efficace, per tornare a dedicarsi alla pellicola (sapete che Pentax vuole tornare alla pellicola nel 2022), nel 1981 però la Sony si è affacciata sul mercato con il primo prototipo di Mavica, una sorta di telecamera che registrava una sequenza di fotogrammi per salvarli su floppy disk da 2 pollici, capaci di registrare fino a 50 fotografie l’uno. La prima macchina fotografica degna di questo nome si deve invece alla Fujifilm, che con la sua DS-1P riusciva a salvare fotografie su una scheda da 16 MB, peccato però che non sia stata mai commercializzata. Per questo motivo viene considerata all’unanimità la Dycam Model 1 del 1990 la primissima fotocamera digitale consumer della nostra storia, dotata di un avanzato sensore CCD che per l’epoca era un autentico prodigio della tecnica. È stata venduta con il nome di Logitech Fotoman.

Il timing non sorprende, infatti nel 1988 sono stati lanciati i primi formati JPEG e MPEG, grazie ai quali la fotografia digitale ha potuto evolversi fino ai giorni nostri. È del 1999 invece il primo telefono cellulare con fotocamera integrata, questa però è un’altra storia… Nonostante l’ovvia avanzata dei dispositivi digitali, anche Leica ha deciso di lanciare una nuova macchina fotografica a pellicola nel 2022.