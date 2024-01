Quando iniziano i saldi invernali del 2024? Le date per tutte le regioni

È iniziato gennaio, ed è tempo di fare il punto come sempre sul calendario dei saldi che proporranno le varie regioni in occasione della stagione invernale. Come sempre, per ciascun territorio il calendario è diverso.

Di seguito il calendario:

Abruzzo, Umbria, Campania, Molise, Sardegna, Basilicata, Toscana: 5 Gennaio - 5 Marzo

5 Gennaio - 5 Marzo Calabria : 5 Gennaio - 6 Marzo

: 5 Gennaio - 6 Marzo Emilia-Romagna, Lombardia : 5 Gennaio - 4 Marzo

: 5 Gennaio - 4 Marzo Friuli-Venezia Giulia : 5 Gennaio - 31 Marzo

: 5 Gennaio - 31 Marzo Liguria : 5 Gennaio - 18 Febbraio

: 5 Gennaio - 18 Febbraio Marche, Piemonte : 5 Gennaio - 1 Marzo

: 5 Gennaio - 1 Marzo Puglia, Veneto : 5 Gennaio - 18 Febbraio

: 5 Gennaio - 18 Febbraio Sicilia : 5 Gennaio - 15 Marzo

: 5 Gennaio - 15 Marzo Valle d’Aosta : 3 Gennaio - 31 Marzo

: 3 Gennaio - 31 Marzo Lazio: 5 Gennaio - 16 Febbraio

Per quanto riguarda il Trentino, invece, le date variano a seconda dei distretti:

Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta: 13 Gennaio - 10 Febbrao

Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: 24 Febbraio - 23 Marzo 2024

Come sempre, vi invitiamo a tenere sott’occhio i prezzi per evitare possibili spiacevoli sorprese. Anche durante il periodo dei saldi, non cambiano le regole sul cambio e resi.