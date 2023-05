Quando iniziano i saldi estivi 2023 in Lombardia? Date e regole

Sta per iniziare la stagione estiva, e si avvicinano anche i saldi estivi che permetteranno a milioni di italiani di acquistare capi d’abbigliamento e prodotto a prezzi ridotti.

Come stabilito da una delibera di Regione Lombardia, quest’anno nella regione del nord Italia le promozioni estive inizieranno in via eccezionale il 6 Luglio 2023 e termineranno il giorno 3 Settembre 2023.

La delibera prevede che non sarà più possibile effettuare vendite promozionali già a partire da martedì 6 Giugno 2023, vale a dire 30 giorni prima del via ufficiale del periodo promozionale.

La normativa prevede l’obbligo, per i commercianti, di esporre accanto al prodotto proposto in sconto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. Possibile, in via facoltativa, anche indicare il prezzo di vendita conseguente allo sconto o al ribasso.

La Regione ha anche stabilito che l’operatore commerciale sia obbligato a fornire informazioni veritiere sugli sconti praticati e che i prodotti in saldo vengano separati da quelli messi in vendita a prezzo pieno.

Chiaramente, per i consumatori è prevista la possibilità di chiedere la sostituzione del prodotto o il rimborso delprezzo pagato dietro la presentazione dello scontrino, che quindi deve essere conservato.

Le date dei saldi variano da regione a regione, ma in linea generale la prima settimana di Luglio è scelta come periodo in cui farli partire.