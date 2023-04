Quando apre il negozio di Stranger Things a Milano: finalmente ci siamo!

Del nuovo negozio ufficiale di Stranger Things di Milano si parla ormai da diversi mesi, noi abbiamo rilanciato la notizia lo scorso febbraio, ora però abbiamo finalmente una data di apertura: l'appuntamento per il debutto è per il 5 maggio 2023.

Il nuovo pop-up store ufficiale della serie Netflix vi aspetta a Milano in Piazza Cesare Beccaria, un punto di ritrovo per tutti gli appassionati che apre dopo le esperienze di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago e Miami. Di fatto si tratta del pop-up più grande d'Europa, all'interno del quale potete ritrovare ricostruzioni fedeli di alcuni dei set più iconici della saga televisiva, attività interattive e ovviamente merchandising di ogni genere. Qualche esempio delle experience che si potranno fare? Si potrà rispondere all'iconico telefono giallo della casa di Joyce, visitare il laboratorio russo, divertirsi con i videogiochi del Palace Arcade.

Potrete poi riportarvi a casa peluche di tutti i personaggi della serie, cappellini e magliette anni '80 e tantissimo altro merchandising ufficiale. Se gli oggetti di Stranger Things hanno ovviamente un costo, l'ingresso all'interno del pop-up store è gratuito, per evitare la ressa però la produzione ha deciso di utilizzare un sistema a prenotazione: basta prenotare il vostro ingresso sul sito ufficiale dello Stranger Things Store e siete pronti a mettere la vostra avventura in calendario. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 21:00, mentre la domenica dalle 11:00 alle 19:00.