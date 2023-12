Qualità della vita: la classifica delle migliori province d'Italia nel 2023

Puntuale come ogni fine anno, è arrivata la classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita, giunta alla 34esima edizione. Nell’anno che si sta per concludere è Udine in testa alla classifica generale, seguita da Bologna e Trento, mentre Foggia torna all’ultimo posto.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata su Il Sole 24 Ore, per Udine si tratta di una prima assoluta dal momento che mai prima d’ora si era piazzata al primo posto. La provincia entra così nella storia della classifica, a differenza di Bologna (che aveva vinto nel 2022) che si conferma in testa nella categoria “demografia, salute e società” spinta dai livelli d’istruzione, e Trento che vince nella categoria “Indice della Sportività” e “Ecosistema Urbano 2023”.

Udine si piazza al top grazie ad una serie di indicatori tra cui giustizia, welfare e terziario forte: la provincia infatti ha registrato un Pil in crescita dell’1,5%, ma nonostante ciò fatica ad attrarre i giovani.

La classifica generale vede Aosta al quarto posto, seguita da Bergamo (che scala nove posizioni), Firenze (che ne perde tre), Modena (+10), Milano che resta saldamente in ottava posizione, Monza-Brianza e Verona. In 105esima posizione si piazza Napoli, che perde ben sette posizioni nonostante il boom del turismo registrato dal capoluogo campano, ma in generale tutti gli ultimi posti sono rappresentati da province del sud italia.

Nella metodologia, Il Sole 24 Ore spiega che sono stati presi ad esame 90 indicatori per stilare la classifica, suddivisi in sei macrocategorie tematiche composte da 15 indicatori.