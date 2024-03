Qual è il vinile più costoso e desiderato? L'indagine di Discog

Il popolare sito Discog, che rappresenta una vera e propria autorità per i collezionisti di CD e supporti musicali, ha diffuso una nuova indagine sullo stato dell’arte. In particolare, sul proprio sito web ha pubblicato uno studio sulla base dei 750 milioni di pezzi catalogati sulla piattaforma, in crescita del 50% rispetto al 2021.

La dimensione media della raccolta è di 200 articoli, mentre la mediana di 20, con un picco di 634mila ed un minimo di 1 disco, mentre il valore medio della raccolta è di 329,25 Dollari.

Sulla base dei dati pubblicati da Discog, è emerso che l’artista più collezionato sono ancora i Beatles, presenti in 4,7 milioni di collezioni, ma il titolo di vinile maggiormente presente nelle collezioni di Discog è “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd, l’opera massima della band inglese insieme a The Wall. Tale dato è frutto della somma di tutte le edizioni pubblicate e ripubblicate dai Pink Floyd nel corso degli anni, mentre se si prende in considerazione una singola pubblicazione, la più collezionata è “Random Access Memories” dei Daft Punk, nella versione con doppio vinile uscita nel 2013 che è stata collezionata 68mila volte.

Interessante però è il dato relativo al vinile più costoso: si tratta del “Black Album” di Prince, le cui copie originali del 1987 (ritirate dal mercato ancora prima di essere pubblicato) arrivano a toccare quota 25mila Euro.