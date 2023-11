Qual è il Tudor più economico a listino? Il prezzo vi sorprenderà

Abbiamo già visto le differenze tra Rolex e Tudor e cosa cambia tra le due marche, adesso vi siete decisi a comprare un orologio Tudor ma non conoscete i prezzi dei segnatempo della Maison svizzera? Ecco qual è il Tudor più economico di tutti, a meno di 2.000 euro.

Il Tudor più economico è il modello 1926 misura 28mm con cinturino in cuoio in vendita al prezzo di listino (novembre 2023) di 1.880 euro mentre la versione braccialata con cassa della stessa dimensione ha un listino di 1.999 euro. Tudor 1926 da 36mm con cinturino in cuoio ha un prezzo di 1.930 euro, restando quindi, seppur di poco, sotto la soglia dei 2.000 euro per un orologio nuovo di alta qualità.



E se pensate che Tudor 1926 sia un orologio dalle caratteristiche tecniche appena discrete, vi smentiamo subito: la cassa in acciaio lucida protegge un movimento meccanico a carica automatica animato dal calibro T601 con un riserva di carica di circa 38 ore, impermeabilità garantita fino a 100 metri, quadrante con decorazioni in rilievo e datario a ore 3 e vetro zaffiro.



Come tutti gli orologi Tudor, anche questo modello viene venduto con una garanzia di cinque anni trasferibile e senza obbligo di registrazione o revisione obbligatoria.