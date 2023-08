Qual è la stagione migliore per un viaggio in Giappone? I consigli degli esperti

Se avete letto il nostro speciale sulla storia del Melon Pan giapponese, potrebbe esservi venuta una voglia irrefrenabile di volare verso il Sol Levante. Ma quali sono i periodi migliori dell'anno per visitare il Giappone? Certo, tutti conoscono i mesi della fioritura dei ciliegi, ma ce ne sono anche altri!

Come spiega Lonely Planet, il periodo della fioritura dei ciliegi in Giappone è la stagione turistica per eccellenza del Paese, durante la quale i prezzi si alzano alle stelle. Questo periodo va da marzo a maggio, mentre la fioritura degli alberi di sakura si può vedere pressoché ovunque nell'arcipelago, dai centri abitati più grandi alle campagne. E perché non sfruttare il periodo primaverile per un hanami, ovvero un tradizionale picnic all'aria aperta?



Accanto al periodo primaverile, le stagioni di alta affluenza turistica in Giappone sono molteplici, ciascuna per ragioni diverse. In generale, ricordate che una vacanza nel Sol Levante non vi costerà poco: al contrario, dal 2012 al 2019, e poi dal 2022 a oggi, il numero di turisti diretti nel Paese asiatico è continuamente aumentato, sintomo dell'aumento della popolarità nipponica in tutto il mondo.



Se siete amanti delle escursioni all'aria aperta, potreste considerare di recarvi in Giappone tra fine luglio e fine agosto: in questo mese (o poco più), infatti, i sentieri montuosi del Monte Fuji vengono aperti anche ai turisti, mentre alle pendici della montagna sorgono i primi festival popolari per celebrare la fine della stagione piovosa (che si conclude a metà luglio) e l'inizio dell'estate giapponese.



Anche tra ottobre e novembre, però, un viaggio in terra nipponica potrebbe riservarvi qualche sorpresa: durante l'autunno è possibile vivere in pieno la vita di città, poiché metropoli come Tokyo, Kyoto e Osaka tornano a popolarsi di lavoratori e studenti. Se volete fare un salto a Shibuya o partecipare ad uno dei tantissimi eventi cosplay del Sol Levante, poi, l'autunno è il periodo che fa per voi, vista l'elevata concentrazione di fiere e convention a tema.