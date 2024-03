Qual è il Rolex più venduto per uomo e donna? I modelli top che vogliono tutti

Tra gli orologi Rolex più famosi possiamo citare modelli come Submariner, Daytona, Yacht-Master e ovviamente Dateust e Daydate... ma qual è l'orologio Rolex più venduto in assoluto? Non mancano le sorprese....

Per quanto riguarda gli orologi Rolex da uomo, il modello più venduto e ricercato sia sul mercato primario che secondario (orologi Rolex usati) è da anni il Submariner con quadrante nero, disponibile in doppia versione con data o no data.

Molto ricercato è ovviamente anche il Rolex Cosmograph Daytona ma la differenza di prezzo è abissale e il costo relativamente più basso del Rolex Submariner lo rende appetibile ad un pubblico più ampio. Il Submariner resta uno degli orologi più iconici e amati dagli appassionati, fisso nella top 10 dei prodotti di lusso più desiderati al mondo. Se parliamo invece di orologi Rolex da donna in cima alle preferenze troviamo il modello Lady Datejust, disponibile in varie configurazioni e materiali com acciaio, oro bianco e con quadranti laccati o ornati da pietre preziose.

Riscuote un buon successo anche l'Osyter Perpetual (il Rolex meno costoso in assoluto) disponibile anche in misure più piccole e con quadranti "candy" perfetti per il pubblico femminile ma apprezzati in egual misura anche dagli uomini che cercano un orologio discreto ed elegante.