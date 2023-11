Qual è il profumo che dura più a lungo? Per una scia persistente

Qual è il profumo più persistente? E' una domanda che molti si pongono prima di acquistare un profumo (magari una fragranza costosa o di nicchia come Creed), esistono infatti profumi che durano più a lungo di altri. Ecco quali sono!

Da premettere che la durata di un profumo dipende da moltissimi fattori tra cui la qualità e il tipo degli ingredienti, la formulazione della fragranza e anche il modo in cui il profumo viene applicato, nonché il tipo di pelle delle singole persone. Se state cercando un profumo particolarmente persistente, dovreste sceglierne uno a base di note pesanti come cedro, sandalo, vaniglia o cannella, note che idealmente hanno una durata maggiore rispetto a fragranze a base di acqua ad esempio. Chiaramente poi anche la tipologia di profumo è importante, una eau de toilette o una colonia durano generalmente meno rispetto ad un eau de parfum, più concentrato e quindi di maggior durata.

Qual è il profumo che dura più a lungo?

Per rispondere alla domanda, dunque se state cercando un profumo uomo capace di lasciare la scia vi consigliamo fragranze come Dior Homme Intense (costa 102 euro su Amazon), Le Male di Jean Paul Gualtier, il sempreverde Creed Aventus e Man in Black di Bvlgari. Per quanto riguarda invece i profumi femminili, tra quelli universalmente riconosciuti per avere una durata superiore troviamo Alien di Thierry Mugler (costa 105.99 euro su Amazon), Hypnotic Poison di Dior e La Vie Est Belle di Lancome, senza dimenticare Black Orchid di Tom Ford, profumo di lusso dalla fragranza forte e decisa.