Qual è il profumo più buono di Creed? Il migliore per uomo e donna

Dopo mesi di attesa siete riusciti a risparmiare abbastanza per comprare un profumo Creed (a proposito, sapete perché i profumi della marca Creed costano così tanto?)... ma quale scegliere tra tante fragranze? Orientarsi non è semplice, proviamo quindi a capire insieme qual è il miglior Creed da uomo e da donna.

Miglior Creed uomo

D'accordo, Creed Aventus è un classico della profumeria ma potrebbe non piacere a tutti. Se c'è invece un profumo Creed che mette tutti d'accordo, questo è sicuramente Silver Mountain Water, fragranza definita "fresca e selvaggia" dalla stessa Maison. Creed Silver Water nasce sulle montagne della Francia e mescole note agrumate su base di thè verde, note acquatiche e frutti di bosco, unite a note di legno e muschio. Un profumo fresco ma deciso, raffinato e ricercato, per chi cerca una fragranza non comune.

Miglior Creed donna

Se state cercando il miglior profumo Creed da donna, con Love in White andate sul sicuro. Iris fiorentino, rosa bulgara, magnolia, narciso, riso del tonkino e vaniglia si mescolano con ambra grigia e legno di sandalo. Una vera e propria "ode alla donna", questo il claim che la Maison Creed utilizza per descrivere la creazione Love in White. Disponibile in formati a partire da 50ml, pratico e comodo da tenere anche nella più piccole delle borse per qualsiasi evenienza.