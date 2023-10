Qual è il profumo più costoso al mondo? Non è Creed Aventus, è molto più prezioso

D'accordo, i profumi Creed costano tanto ma non sono certo le fragranze più costose del mondo dal momento che questo riconoscimento spetta al costossissimo Shumukh di The Spirit of Dubai, Maison di lusso che negli ultimi anni si è imposto con forza sul mercato dei profumi di nicchia.

Shumukh esce nel 2019 ed entra nel Guinness dei Primati con due riconoscimenti che vedremo tra poco. The Spirit of Dubai diventa un marchio di grande successo tra gli appassionati di profumi di lusso e Shumukh è sulla bocca (e sulla pelle) di tutti coloro che cercano un profumo unico, per certi versi estremo, sicuramente non comune, certamente non per tutti, anzi.

Ma quanto costa Shumukh di The Spirit of Dubai? 1.295.000 dollari per una flacone da tre litri di profumo. Quasi 1.3 milioni di dollari per una fragranza che mescola ambra, muschio, argan indiano, rosa turca, legno di sandalo, patchouli, incenso e ylang-ylang nella loro forma più pura. Questo non basterebbe però a giustificare un costo superiore al milione di euro: The Spirit of Dubai by Nabeel ha racchiuso la sua creazione in un flacone lussuosissimo, realizzato interamente in cristallo e impreziosito con 3.000 diamanti da 38 carati, cinque chili di argento, topazi, perle e per finire oltre due chili di oro 18 carati. Non basta? Il flacone è contenuto in una splendida custodia in pelle nera, con tanto di telecomando per aprire la confezione. Shumukh (traducibile come "merito il massimo") di The Spirit of Dubai è in vendita solo al Dubai Mall e dunque non sperate di poterlo comprare nella profumeria sotto casa. Non c'è da stupirsi per un profumo da record, entrato nel Guinness World Record come flacone di profumo decorato con il maggior numero di pietre preziose e flacone telecomandato più grande del mondo. Niente male!