Qual è il periodo migliore per visitare Lisbona? Attenti ai costi e al sole cocente!

Non volete visitare una sorgente termale in Europa nel corso del 2023? Fortunatamente le destinazioni potenzialmente interessanti non mancano mai e, in questa occasione, vi daremo una serie di suggerimenti molto particolari: ecco i momenti migliori per visitare Lisbona.

La capitale del Portogallo è indubbiamente una delle località più meravigliose al mondo, collocata tra le colline e la costa meridionale del Paese. Dall'imponente Castello di São Jorge al ponte sospeso Ponte 25 de Abril, passando per strade colorate e spiagge atlantiche, Lisbona ha molto da offrire a tutti gli appassionati di viaggi e non solo. Meglio però informarsi a dovere prima di comprare i biglietti aereo dall’Italia.

Il clima è certamente splendido per quasi l’intero anno, ma soltanto alcuni mesi hanno una magia tutta loro: l’estate è per le feste, per coloro che vogliono tanto caldo e musica che riecheggia in ogni momento, ma i prezzi salgono tanto quanto le temperature. Autunno e inverno sono più brevi, stagioni più economiche e perfette per visitare la città con più tranquillità.

Insomma, ormai avete capito: la bassa stagione è il periodo migliore per esplorare la città a piedi, tra Pasqua e il mese di maggio, oppure da settembre a ottobre. Durante la primavera potete ammirare gli alberi in fiore e godervi giornate ventilate, ancora non troppo calde. Nel corso dell’autunno, invece, a Lisbona si tengono festival cinematografici di alto profilo e altri eventi molto interessanti anche per gli amanti del cibo locale.

Il fitto calendario estivo è più frenetico e offre a tutti la possibilità di socializzare con la gente del posto tra festival musicali e feste improvvisate, mentre a giugno le strade si riempiono in onore di Sant'Antonio. Se quindi non avete problemi con le spese e siete disposti a vedere più denaro volare lontano dal vostro conto in banca, pur di godervi delle calde giornate in costume o tra i molteplici locali sulla costa, si può valutare il periodo tra luglio e agosto. Attenzione, tuttavia, alle faticose camminate sotto il sole cocente!

Se volete un’analisi più dettagliata, vi rimandiamo alla guida di Lisbona firmata Lonely Planet.