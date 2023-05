Qual è il vostro Patronum? Ecco i nuovi, stupendi set LEGO di Harry Potter

A svelare le ultime novità dedicate al mondo magico di Harry Potter ci ha pensato un retailer tedesco, JB Spielwaren, mettendo in mostra nella sua vetrina un'intera collezione di set inediti, rigorosamente a mattoncini.

Le novità più interessanti sono tre, tra cui l'epica Battaglia per Hogwarts, con tanto di ingresso nella scuola di magia e stregoneria e i duellanti Harry e Voldemort. Il costo di questo bellissimo set è di 84,99 euro ed è composto da ben 728 pezzi, comprensivi delle minifigure di Voldemort, Harry Potter, Bellatrix Lestrange, Molly Weasley e Neville Paciock che sfida Nagini. Il secondo set, non meno ricco di dettagli da collezione, è la valigetta da Quidditch, ma al suo interno invece delle palle da gioco troverete un intero campo da gioco. In totale avrete a disposizione 599 pezzi per 69,99 euro di listino. Nel box sono inclusi tre anelli, quattro stendardi e quattro stemmi delle casate, oltre alle figure in abbigliamento sportivo di Harry, Draco Malfoy, Cedric Diggory e Cho Chang. Ultimo, ma non per bellezza o importanza, un fantastico set raffigurante un gigantesco Patronum. Si tratta di un set combo e potrete decidere se generare un patrono a forma di cervo da esporre insieme alla minifigure di Harry intento a evocarlo (inclusa nel set) o il lupo di Remus Lupin, inclusa ovviamente la minifigure del magico Professore mannaro di Difesa contro le Arti Oscure. In totale, il set prevede ben 754 elementi, per un prezzo di 69,99 euro.