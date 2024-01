Qual è l'orologio di James Bond? Tutti gli Omega di 007

Sin dal 1995, James Bond indossa orologi Omega: il primo 007 della storia a indossare orologi della Maison svizzera è stato Pierce Brosnan in Golden Eye e nei successivi due film della saga, prima di passare il testimone all'attore britannico Daniel Craig nel 2006, a sua volta è diventato testimonial del marchio Omega.

Nel 1995, Omega diventa partner di James Bond in qualità di orologio ufficiale di 007 e Omega Seamaster Diver 300M è protagonista al polso dell'agente segreto nei film 007 GoldenEye (1995), 007 Il Domani Non Muore Mai (1997) e 007 La Morte Può Attendere del 2002.

007 Casinò Royale

Nel 2006, Pierce Brosnan abbandona il ruolo di James Bond e l'attore inglese Daniel Craig debutta nella serie con l'acclamato 007 Casinò Royale. In questo film, continua la collaborazione con Omega e Craig indossa un Seamaster Diver 300M Co-Axial con bracciale in acciaio e un Omega Planet Ocean 600M Co-Axial.

007 Quantum of Solace

Due anni dopo, Bond torna in Quantum of Solace, in una controversa indagine che lo vedrà scontrarsi contro il perfido Dominic Greene. Per l'occasione, Craig indossa un Omega Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial con quadrante e lunetta neri.

007 Skyfall

Nel 2012 esce uno dei film più acclamati di 007. Questa nuova avventura vede James Bond indossare un Omega Planet Ocean 600M alternato ad un elegante Omega Aqua Terra con quadrante blu.

007 Spectre

Al 2015 risale 007 Spectre, con Bond che indossa due orologi Omega. Il primo è un Aqua Terra 150M con quadrante blu mentre il secondo è un Omega Seamaster 300 Spectre Limited Edition con lancetta dei secondi "lollipop" e cinturino nato in grigio e nero.

007 No Time to Die

Arriviamo al 2021, anno di uscita di 007 No Time To Die. In questo film Bond opta per un Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition con cassa e bracciale in titanio, alternato ad cinturino nato di colore grigio e beige.

Tutte le foto sono tratte dal sito ufficiale di Omega