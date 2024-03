Qual è stato il primo orologio andato sulla Luna il 21 luglio 1969?

Qual è stato il primo orologio sulla Luna? Sono tanti i segnatempo che hanno messo piede sul suolo lunare, pensiamo al Bulova Lunar Pilot ad esempio, protagonista di una recente riedizione, ma se parliamo di orologi sulla Luna, un solo nome spicca prima degli altri.

Qual è stato il primo orologio sulla Luna?

Eraquando l'uomo mette piede per la prima volta sulla Luna. Quell'uomo era Neil Armstrong, che tuttavia non indossava alcun orologio da polso in quel momento, poiché lasciato in cabina del modulo di allunaggio a seguito di un guasto al cronometro di bordo.e lui sì che indossava un orologio da polso e più precisamente un Omega Speedmaster Professional, orologio ufficiale della missione spaziale Apollo 11, scelto dalla NASA dopo aver superato una serie di rigidissimi test.Quando Aldrin tocca il suolo lunare. Non a caso questo segnatempo di Omega è conosciuto anche con il nome di Moonwatch, una tradizione e un'eredità che si porta dietro ancora oggi e che rivive non solo negli orologi della linea Speedmaster Professional ma anche nei più economici MoonSwatch che stanno riscuotendo un enorme successo tra i collezionisti e le generazioni più giovani.A proposito di Moonwatch: avete visto il nuovo Omega Speedmaster bianco ? E' già molto ambito dagli appassionati del marchio svizzero.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su