Qual è il migliore orologio economico da acquistare? È un modello immortale

La passione per l’orologeria si rivela rapidamente molto costosa e persino il Rolex più economico sul mercato può rivelarsi inaccessibile alla maggior parte di coloro che hanno interesse per questi capolavori d’ingegneria. Chi non ha tanti soldi deve affidarsi a soluzioni più approcciabili, ma qual è il migliore orologio economico da comprare?

Senza esitare, ve lo sveliamo subito: si tratta del Casio F-91W. Ma perché proprio questo modello? Il motivo è molto semplice: lo si può trovare ovunque e a un prezzo stracciato, pari anche a meno di 20 euro a seconda del rivenditore, e ha un design destinato a rimanere eterno. Lanciato nel 1989, a oggi è considerato un autentico classico in tutto il mondo, un orologio must have anche nelle collezioni più costose al mondo.

Il design di Ryusuke Moriai è rimasto invariato dalla fine degli Anni Ottanta: tono instancabile all-black, cornice esterna blu-azzurra, cassa in resina con pulsanti in acciaio inossidabile e luce LED verde per vedere l’ora anche di notte. La singola batteria al litio garantisce fino a 10 anni di autonomia e le funzionalità offerte sono quelle essenziali, ovvero cronometro e sveglia. Niente di più, niente di meno.

L’essenzialità del Casio F-91W è ciò che rende questo orologio il modello economico di riferimento su scala globale, tanto che ancora oggi si contano annualmente oltre 2 milioni e mezzo di unità prodotte e vendute. Il suo fascino irresistibile, la sua affidabilità e la sua comodità sono forse inarrivabili e, ad aiutarlo a mantenere un certo status nel mondo dell’orologeria, è indubbiamente il suo prezzo. Insomma, avete capito: se non lo avete, è il momento di acquistarlo.

