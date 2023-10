Qual è il miglior profumo da uomo del 2023: Creed Aventus o Dior Sauvage?

State cercando un profumo per la stagione autunnale senza svenarvi per il lussuosissimo Spirit of Dubai, ma non sapete cosa scegliere? Non preoccupatevi, ci pensiamo noi segnalandovi i cinque migliori profumi uomo 2023 per tutte le tasche, ideali per non passare inosservati e lasciare la scia anche nella stagione fredda.

Creed Aventus

Creed Aventus è il profumo più costoso della nostra selezione ma se siete disposti a spendere qualcosa di più per farvi un bel regalo olfattivo, non resterete delusi. Un profumo "artigianale" e di lusso con note di bergamotto, ananas, mela, gelsomino, patchouli, ambra e muschio. Una fragranza audace e provocante, sicuramente non per tutti. Costa 348 euro per 100 ml.

Dior Sauvage

Un vero classico dei profumi da uomo, una fragranza amatissima da personaggi come l'attore Johnny Deep e la rockstar Lenny Kravitz. Profumo "da sera" per eccellenza grazie alle note di bergamotto e vaniglia, un eau de parfum fresco, aggressivo e mai banale.

Yves Saint Laurent Y

Un profumo elegante, pensato per l'uomo della generazione Y, perfetto sia di giorno che di sera grazie all'uso di spezie come bergamotto e zenzero, al dolce sapore della mela e all'aggiunta di una spruzzata di note di salvia, ginepro e lavanda. Costa 107 euro per 100 ml.

CK One

Profumo economico per tutte le tasche, CK One è particolarmente indicato per i più giovani, per i ragazzi intraprendenti che non vogliono rinunciare ad un buon profumo senza spendere troppo. La fragranza è un mix di ananas, bergamotto, limone, papaya, violetta, mughetto, iris, ambra e sapori legnosi come muschio di quercia, sandalo e cedro.

Bentley For Men Intense

Una fragranza speziata per chi cerca un profumo estremamente sportivo, perfetto nelle occasioni quotidiane grazie alla fragranza con note di incenso, pepe, cuoio e salvia aromatica. Il prezzo? 36.99 euro per 100 ml.