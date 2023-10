Qual è il miglior latte parzialmente scremato in commercio? I risultati di Altroconsumo

Solo qualche mese fa, Altroconsumo ha pubblicato la lista dei migliori spaghetti in commercio in Italia. Quest’oggi, l’associazione dei consumatori si è soffermata sui migliori marchi di latte.

Complessivamente, Altroconsumo ha analizzato 15 campioni di latte parzialmente scremato, a lunga conservazione, prendendo come riferimento diversi fattori sia in laboratorio che a livello di assaggio, imballaggio ed etichette.

Nella fattispecie, nei test in laboratorio è stata presa ad esame la composizione nutrizionale, l’acqua estranea (ovvero il punto di congelamento), l’acidità, il danno termico, l’aflatossina M1 e la prova di stabilità. La prova di assaggio invece è stata fatta da una giuria di persone qualificate ed i campioni sono stati presentati in forma anonima e sono stati serviti a temperatura controllata. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, invece, Altroconsumo osserva che “abbiamo selezionato il latte UHT parzialmente scremato perché è la tipologia più venduta sul mercato italiano. Per stimare la rilevanza delle singole referenze abbiamo utilizzato i dati generati da una nostra rilevazione nella grande distribuzione presso 125 ipermercati, 700 supermercati e 346 discount (1.171 negozi in totale) distribuiti in 67 città del territorio italiano (dati marzo 2022)”.

Il miglior latte del test è risultato essere quello Conad, che con un prezzo medio di 1,04 Euro è risultato essere il migliore con un punteggio 73, distanziato di un solo punto (72 punti) dal latte parzialmente scremato della Latteria LIDL, a pari punti con il latte di montagna Mila. I risultati completi sono disponibili direttamente sul sito web di Altroconsumo.