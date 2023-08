Qual è la meta da non perdere a Ottawa? La mensa dei poveri, secondo l'IA

Dopo aver scoperto l'IA che cerca di uccidervi con le sue ricette, arriva un altro strafalcione dell'Intelligenza Artificiale, stavolta a tema turistico. Sulle pagine di un popolare portale di news, infatti, è apparso un articolo generato dall'IA sulle migliori attrazioni di Ottawa, che però consiglia di recarsi alla mensa dei poveri della città.

L'articolo è apparso sul portale britannico di MSN, ma è stato prontamente (o quasi) rimosso dai gestori della pagina. Il testo, firmato dall'IA di Microsoft, era incentrato sui migliori luoghi da visitare ad Ottawa, la capitale del Canada. Trattandosi di una delle principali metropoli canadesi, le cose da fare ad Ottawa non mancano: dal godersi una partita di hockey sul ghiaccio alla visita alla Collina del Parlamento canadese, fino al tour in barca del fiume Ottawa e alla National Gallery of Canada, ce n'è per tutti i gusti.

Al terzo posto tra i consigli dati dal post firmato dall'IA, però, abbiamo la food bank di Ottawa, una via di mezzo tra un banco alimentare e una mensa per i poveri. Addirittura, Bing AI consiglia di "recarvi a stomaco vuoto" presso la struttura per un buon pranzetto. Nella "top ten" delle destinazioni della capitale canadese, la food bank supera persino la visione in diretta di una partita degli Ottawa Senators, il team cittadino di hockey, che si aggiudica solo il quarto posto.

Ovviamente, MSN ha rimosso la pagina web incriminata, che non è più accessibile nel momento in cui scriviamo questa notizia. Il portavoce di Microsoft Jeff Jones ha confermato a The Verge che "l'articolo è stato rimosso e stiamo investigando come sia potuto passare attraverso il nostro sistema di revisione". Fortunatamente, sempre The Verge ha pubblicato uno screenshot della pagina su IMGUR, a imperitura memoria dello strafalcione di Bing AI. Certo, viene da domandarsi se un giornalista in carne ed ossa - uno di quelli licenziati nel 2020 da MSN e Microsoft News, magari - avrebbe mai commesso un errore simile.