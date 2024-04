Qual è la Jordan più costosa al mondo? Con questi soldi si comprano due (anche tre) case

Il mercato legato al collezionismo di Air Jordan ha subito numerose fluttuazioni nel corso degli anni, tuttavia solo recentemente si è arrivati a prezzi da capogiro per alcuni modelli, venduti all'asta a cifre pazzesche. Ma qual è la Jordan più costosa al mondo?

Tenetevi forte perché iniziamo subito dicendovi il prezzo di vendita: 615.000 dollari all'asta da Christie's. A questo prezzo sono state vendute un paio di Nike Air Jordan 1 Chicago in versione "Shattered Backboard" nome nato perché proprio con queste scarpe MJ ha mandato in frantumi il tabellone del canestro durante una partita del 1986. Le scarpe vendute all'asta sono proprio quelle usate da Jordan in questa storica esibizione e addirittura contengono frammenti di vetro del tabellone ancora incastrati nella suola. Un vero e proprio pezzo di storia, ad un prezzo di oltre 600.000 dollari, più delle Air Jordan 1 Chicago Player Sample indossate da MJ nel 1985 e vendute a 560.000 dollari da Sotheby’s.

E non parliamo nemmeno delle scarpe più costose al mondo dal momento che sempre all'asta il prototipo delle Nike Air Yeezy 1 del 2008 ha toccato quota 1,8 milioni di dollari. E sempre a proposito di sneakers, ecco quali sono le Nike Air Jordan più belle di sempre.

